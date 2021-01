Prantsusmaa ja Suurbritannia vahelisel rongiliinil tegutsev Eurostar on sattunud raskesse majanduslikku seisu, sest reisijateveo maht moodustab alla ühe protsendi pandeemiaeelsest tasemest.

Eurostari tegevjuhi hinnangul ähvardab raudteefirmat majanduslik kokkuvarisemine, kui valitsused ei tule appi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsuse raudteefirma SNCF juht Jean-Pierre Farandou ütles teisipäeval, et vaja oleks kiiret riigiabi, kuid selle andmist raskendab tõsiasi, et Eurostar tegutseb väga mitmes riigis. Prantsuse raudteefirmal on Eurostaris 55-protsendine osalus.

Esmaspäeval tegid avalduse Briti äriringkondade esindajad, paludes teha kõik, et päästa Eurostar majanduslikust kokkuvarisemisest. Eurostar soovib, et ettevõtet koheldaks sarnaselt lennundusettevõtetega, kes on saanud leevenduslaene. Samuti soovitakse taristutasude olulist vähendamist.