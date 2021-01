Teder sai parklatee servituudile üle 660 000 euro allahindlust

2019. aasta 30. mail esitles Tallinna linnavaraamet eesotsas ameti õigusosakonna juhi Tiit Mägeriga maakomisjonile uut eelnõu, mille järgi antaks Porto Franco arendajatele õigus ehitada linnale kuuluva maatükile parkla sissesõidutee.

Arendajad eesotsas Rauno ja Hillar Tederiga pidavat veel pakkuma, et servituudi (lihtsamalt öeldes kasutusõiguse) eest tasumiseks võiks linn anda neile viis aastat aega ning laual oli ka idee, et varasemate lepingute rikkumisest juba kogunenud ligi 200 000-eurosed leppetrahvid võiks Tallinn üldse korstnasse kirjutada.

Ühe koosolekul viibinu, anonüümseks jääda soovinud inimese sõnul puhkes koosolekul suur vaidlus ning sõjaka arutelu tulemusel jõudis komisjon esialgu otsusele, et Porto Franco jutule minnakse 777 000-eurose pakkumisega ja ei ole mingit ajatamist, vaid summa tuleb kohe korraga ära maksta. Samuti otsustati arendajale mingit ajapikendust mitte anda.

Porto Franco arendajad lükkasid sellise pakkumise tagasi, kuna pidasid küsitud summat selle maatüki eest liiga kõrgeks.

Kui linnavaraamet hakkas arendajatega läbirääkimisi pidama, kahanesid linna nõudmised märgatavalt Porto Franco kasuks ning 2020. aasta märtsis toimunud maakomisjoni uuele koosolekule saabus linnavaraamet Porto Franco arendajate juurest "võiduka" diiliga: leppida kokku üle kahe korra väiksemas summas – 301 000 eurot – ja tühistada ka ehitusviivitustest tingitud leppetrahv 191 735 eurot.

Samuti lubati makse vormistada väikesteks osamakseteks, et arendus ei kannataks ehk arendaja säästis läbirääkimiste tulemusel kokku vähemalt 660 735 eurot.

Seekord ei pidanud linnaisad sellist kokkulepet sugugi imelikuks ja nõustusid.

Eesti Päevalehe küsimusele, kuidas juhtus, et servituudi hind vähem kui aastaga kaks kolmandikku väiksemaks muutus, vastas Tiit Mäger, et tegemist polnud kinnitatud või lõplikult heaks kiidetud hinnaga, vaid linnapoolse esimese ettepanekuga ning on tavapärane, et läbirääkimiste käigus täpsustatakse asjaolusid.

Pikemalt saab hinna kujunemisest ja linna esindajate põhjendusi tehtud otsusele lugeda Eesti Päevalehest.