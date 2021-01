Trump käskis avalikustada Venemaa uurimist kajastavad dokumendid

USA president Donald Trump andis justiitsministeeriumile käsu avalikustada dokumendid, mis on seotud justiitsministeeriumi uurimisega Venemaa oletatavast sekkumisest 2016. aasta presidendivalimistel.

On ebaselge, millised Venemaaga seotud salastatud dokumendid on Trump käskinud avalikustada.

Trump viitas, et avalikustamise otsus on seotud USA justiitsministeeriumi 30. detsembri salastatud dokumentide ülevaatusega.

Ministeerium esitas Trumpile Venemaa sidemete uurimisega seotud materjalid ja ta palus seejärel salastatud dokumendid "võimalikult suures ulatuses" avalikustada.

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) teatas, et kõik materjalid peaksid jääma salastatuks, kuid mõned neist on nii olulised, et avalikustamisel tuleks neid vähemalt redigeerida.

"Olen otsustanud nõustuda redaktsioonidega, mida FBI soovitas. Avalikustan ülejäänud materjalid võimalikult suures ulatuses. See on minu lõplik otsus salastatuse kustutamise ülevaatuse käigus ja ma käskisin peaprokuröril lisada FBI poolt välja pakutud redaktsioonid. Seejärel saab peaprokurör tagastada Valgele Majale asjakohaselt redigeeritud eksemplari," teatas Trump.

Pole veel teada, millal salastatuse kaotanud dokumendid saavad avalikuks.

Trump on varasemalt teatanud, et ta tahab avalikustada kõik tema Venemaa uurimisega seotud materjalid.

Kõikide materjalide avalikustamist on nõudnud ka presidendi lähimad poliitilised liitlased.