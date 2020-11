Trump andis armu oma endisele nõunikule Michael Flynnile

"Mul on suur au teatada, et kindral Michael T. Flynnile on täielikult armu antud," kirjutas Trump Twitteris, soovides endisele riikliku julgeoleku nõunikule "tõeliselt fantastilist Tänupüha!".

Flynn tunnistas end 2017. aastal süüdi FBI-le oma Venemaa kontaktide kohta valetamises. Trump vallandas Flynni vaid 22 päeva pärast ametisseasumist.

President on alati väitnud, et juurdlus oli poliitiline nõiajaht ja endine armeekindral ning kaitseluureagentuuri (DIA) juht Flynn on "hea mees".

Tänavu mais loobus justiitsministeerium kohtuasjast Flynni vastu.

Trump, kes pidi valimistel alla vanduma demokraat Joe Bidenile, lahkub ametist 20. jaanuaril. Axios ja New York Times kirjutasid viitega anonüümsetele allikatele, et Flynn on üks mitmest inimesest, kellele Trump ametiaja viimastel päevadel armu plaanib anda.

Flynn tunnistas end 2018. aasta detsembris süüdi valetamises FBI-le küsimuses, kas ta arutas üleminekuperioodil Venemaa tollase suursaadikuga sanktsiooniteemat. Tänavu avalikuks tehtud dokumentidest selgus aga, et FBI kõrged ametnikud arutasid 2017. aasta alguses, kuidas Flynnile nii läheneda, et talle saaks valetamist inkrimineerida ja tegelikult nad teda mingis koostöös Venemaaga ei kahtlustanud.

Flynn tegi hiljem koostööd eriprokurör Robert Muelleri juhitava juurdlusega võimalikust kokkumängust Venemaa ja Trumpi kampaaniameeskonna vahel.

Flynni kontaktid Venemaa suursaadikuga olid Muelleri uurimise keskpunktiks.

Eriprokuröri juurdlus Venemaa ja Trumpi meeskonna kokkumängu ei tuvastanud.