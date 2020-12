Paul Behrendsi leidsid reede õhtul tema kodust kiirabitöötajad. Ta viidi kohalikku haiglasse, kus kirurgid proovisid teda edutult päästa.

Rohrabacheri endine pressiesindaja Ken Grubbsi sõnul suri Behrends haiglas.

"Mida me oleme kuulnud, on see, et ta libises ja lõi pea katki ning suri operatsiooni ajal," ütles Grubbs.

Behrends töötas USA kongressis välisasjade komitee personalidirektorina. 2017. aastal tulid avalikuks Behrendsi seosed vastuolulise kuulsusega Venemaa advokaadi Natalia Veselnitskajaga ja ta pidi oma positsioonilt lahkuma.

Behrends ja Rohrabacher sõitsid koos Moskvasse 2016. aasta aprillis, kus Venemaal anti neile peaprokuratuuri konfidentsiaalne dokument, mis sisaldas üksikasju Kremli võitlusest USA sanktsioonide vastu.

Washingtoni naastes tsiteeris Rohrabacher Kremli kõnepunkte ja lükkas edasi Magnitski seadusena tuntud sanktsioonide komplekti vastuvõtmise. Seejärel töötas Behrends koos Veselnistkajaga, et esitada kongressis Moskvas tehtud ettepanekuid.

Veselnitskaja kohtus kaks kuud hiljem Trump Toweris Jared Kushneri, Donald Trump juuniori ja tollase Donald Trumpi kampaaniajuhi Paul Manafortiga.

Hiljem 2016. aastal võrdles Rohrabacher USA kongressis Venemaa presidenti Vladimir Putinit Donald Trumpiga ja väitis, et Venemaa ei ole seotud Aleksander Litvinenko mõrvamisega. Järgmisel päeval ütles vabariiklaste kongressi fraktsiooni esimees Kevin McCarthy, "et tema arvates on Trump ja Rohrabacher Putini palgal".

Peale Behrendsi Venemaa sidemete avalikuks tulemist ta vallandati kongressi välisasjade komiteest, kuid ta jätkas Rohrabacheri meeskonnas töötamist.