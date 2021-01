Soome plaanib riiki saabujatele sama karme piiranguid nagu kevadel

Samuti pääseks Soome perekondlikel põhjustel, kui seda suudetakse tõestada kirjutab Helsingin Sanomat. Ajaleht kirjutas juba eelmisel kolmapäeval, et Soome valitsusel on soov lubada riiki vaid töölkäijad, kes on vajalikud ühiskonna toimimiseks. Riiki pääseksid siseministeeriumi plaani järgi rekajuhid, meditsiini- ja päästetöötajad, eakate hooldajad ning diplomaadid, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide liikmed.

Eesmärk on vähendada märkimisväärselt riiki saabujate hulka, et uute viirustüvede levimise vältimiseks saaks testida võimalikult palju riiki saabujaid.

Prognoosi järgi vähendaksid uued piirangud Soome ja Eesti vahel liikumist isegi 75 protsenti. Vähenemine puudutaks ka lennuliiklust. Käesoleval aastal on nädalas keskimiselt Eestis Helsingisse reisinud 30 000 inimest nädalas. Suur osa neist töötab Soomes ehitusalal, vanadekodudes või teenindajana.

Soome kodanikud ja alaliselt Soomes elavad inimesed saaksid endiselt vabalt riigist lahkuda ja riiki saabuda.

Piirangud rakenduvad Helsingin Sanomate ja Ilta-Sanomate andmetel järgmisest nädalast. Soome valitsus peaks uued piirangud heaks kiitma reedesel istungil. Väidetavalt pole piirangute suhtes valitsuses üksmeelt, kuid samas ei julge keegi piiranguid ka vastustada.

Uute piirangute eesmärk on vähendada riske, mis on tekkinud seoses uute koroonaviiruse mutatsioonide levikuga. Helsingin Sanomat kirjutas, et ükski poliitik ei julge piirangute vastu astuda juba seetõttu, et pärast mitte võimaliku puhangu eest vastutust kanda.

Uut piirangute mudelit kirjeldatakse kui edasiarendust kevadistest piirangutest.

Ehitustööstuse liidu tegevjuht Aleksi Randell ütles ajalehele, et tema soov on, et tööjõu vaba liikumine säiliks. "Kui töötajad ei pääse vabalt riiki, tekitaks see ehitusvaldkonnas probleeme. Baltimaad, eriti Eesti, on Soomega ehitusvaldkonna mõttes üks töölkäimispiirkond," märkis ta.