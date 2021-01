Soome valitsus otsustas reede õhtul, et järgmise nädala kolmapäevast pääsevad riiki vaid varustuskindluse ja ühiskonna toimivuse tagamiseks olulised välismaalastest töölised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me peame reisijate arvu võimalikult väikeseks suruma, et tervishoiutöötajad saaksid seejärel kõik riiki sisenejad testida ning inimesi karantiini määrata," sõnas Soome siseminister Maria Ohisalo (Roheline Liit).

Eesti välisminister Urmas Reinsalu edastas reede õhtul sotsiaalmeedias Eesti saatkonna informatsiooni Soome valitsuse otsuse kohta.

Selle järgi saavad Soome siseneda:

Tervisehoiu- ja päästetöötajad (sealhulgas erakorraline abi) ja eakate hooldajad oma töökohustuste täitmisel;

kaubaveo- ja logistikapersonal oma tööülesannetes;

diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide töötajad oma tööülesannete täitmisel;

rahvusvahelistel läbirääkimistel osalevate riikide esindajad ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalevad isikud;

välismaiste meediaettevõtete esindajad;

Soomes asuva kinnisvara või varakorralduse tõttu reisivad inimesed;

välismaal elava Soome kodaniku pereliikmed;

vältimatutel perekondlikel põhjustel reisivad (näiteks oma lapse sünd, lähedase raske haigus, enda pulmad, suhe) või muud kaalukad isiklikud põhjused. (Sugulastena käsitletakse seejuures abikaasat (sh vabaabielu), lapsi, vanemaid, vanavanemaid. See tähendab, et õdesid ja vendi enam külastada ei saa);

Soomes õppimine;

Soome elamisloaga reisivad inimesed;

rahvusvahelist kaitset vajavad või muudel humanitaarsetel põhjustel reisivad isikud;

Erigrupid (nt kultuuri, spordi, ettevõtluse esindajad).

Piirangud kehtivad 30 päeva ehk kuni 25.02.2021. Kõikide Soome sisenejate suhtes kehtib soovitus jääda kümneks päevaks eneseisolatsiooni. Piiril testitakse kõiki, välja arvatud kaubaveo- ja logistikatöötajad

"Minu seisukoht Eesti riigi nimel, mida olen tungivalt väljendanud oma Soome kolleegile, on töörändajate võimaluse säilitamine piiri ületada. Eesti esitab oma ettepanekud Soome kehtestatud piirangute leevendamiseks Soome valitsusele, kuid hetkel peame arvestama, et sisuliselt tööränne Soome ja Eesti vahel seiskub toodud kuupäevast, välja arvatud vältimatud juhtumid," kommenteeris Reinsalu.

Soome otsus tähendab, et tuhanded Eestist tööle käivad inimesed peavad nüüd otsustama, kas jääda Soome või teha töötamises paus ja tulla kodumaale pere juurde.

"Tuhanded inimesed peavad nüüd otsustama, mida teha. Kui kaua kõik see kestab, on oluline küsimus. Praegustel hinnangutel neli kuni viis nädalat ehk umbes kuu aega. Siis vaadatakse uuesti olukord üle, kas koroonaviirusega on asjad paremini või ei ole," selgitas ERR-i ajakirjanik Rain Kooli.

"Aga siinkohal on oluline meeles pidada, et Soome valitsus on sisuliselt terve eelmise aasta teise poole rääkinud sellest, et testimisvõimekust tuleb tõsta selleks, et suuta ära testida kõik riiki saabuvad inimesed. Tänane otsus ilmselgelt näitab seda, et testimisvõimekust piisavalt ei olnud ja nüüd püütakse teha vastupidine samm ehk vähendada reisijate arvu sellise piiranguga selleks, et reisijaid oleks piisavalt vähe, et neid oleks võimalik testida," lisas ta.

Käesoleval aastal on tehtud Tallinnast Helsingisse keskmiselt 30 000 reisi nädalas. Suur osa Eestist Soome tööle käijatest töötab ehitusalal, vanadekodudes või teenindajana.