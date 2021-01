Kaubamaja käive möödunud aastal kasvas

Lõppenud aasta neljandas kvartalis kasvas kaubamaja käive 4,5 protsenti 201,3 miljoni euroni ja puhaskasum langes aastavõrdluses 45,6 protsenti 8 miljonile eurole.

Grupi esimehe Raul Puusepa sõnul pöördus positiivselt alanud neljas kvartal novembrist koos haigestumiste tõusuga ettevaatlikumaks ja füüsilistes poodides käidi vähem. "Jõulukingitused ei jäänud ka sel aastal tegemata, kuid moekaupade vastu oli huvi oluliselt väiksem," märkis ta.

Pandeemiaga kaasnevatest trendidest märkis Puusepp, et korraga ostetakse rohkem ning e-poe müügimahud kasvasid aastaga mitmekordseks. Kriisi tõttu on pidanud tegema äris aga kiireid ümberkorraldusi, mis tõid kaasa erakorralisi kulutusi. Näitena märkis Puusepp, et koroonaviiruse ajal kulus erinevatele desinfitseerimis- ja kaitsevahendite ligi 1 miljon eurot.

"Möödunud aasta olulisemaks investeeringuks oli ABC Supermarketsi ost ja Comarketi kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla," tõi ta välja.

Selveri supermarketite käive kasvas aastaga 11,7 protsenti, Selveri kaubamärgi alla lisandunud Comarketi kauplusi arvestamata oli kasv 5 protsenti. Supermarketite segmendi puhaskasum oli 14 miljonit eurot, mis on 2 miljonit eurot vähem kui aasta varem.

Kaubamaja grupil autokaubandussegmendi müügitulu jäi eelnenud aastale alla 9,8 protsendiga, kokku tehti käivet 117,6 miljonit eurot. Baltikumi autoturg langes samal ajal 21 protsenti.

Kaubamaja gruppi kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King, TKM Finants AS ning Rävala Parkla AS.