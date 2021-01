Google ähvardas Austraalia kasutajatele ligipääsu tõkestada

Austraalia plaanib sundida Google'it ja Facebooki seadusega maksma meediaorganisatsioonile tasu nende platvormidel avaldatava sisu eest, vastasel korral aga maksma miljonitesse dollaritesse ulatuvaid trahve.

"Kui sellest kavast peaks muutmata kujul saama seadus, siis ei ole meil muud võimalust kui lõpetada otsingumootori kättesaadavus Austraalias," ütles ettevõtte regioonijuht Mel Silva reedel Canberras senatikomiteele.

Juba varem hakkas USA tehnoloogiahiid peitma austraallaste eest kohalikke uudisteportaale, osana "eksperimendist", mis järgnes Canberra katsele sundida firma meediaväljaannetele uudissisu eest maksma.

Reeglid, mis oleks maailmas esimesed omalaadsed, peaksid jõustuma sel aastal ja rakenduksid Facebooki News Feedile ja Google'i otsingutulemustele. Tehnoloogiafirmadele see ei meeldi.

Ajaleht Australian Financial Review kirjutas, et Google on blokeerinud osa kohalike elanike jaoks mitu suurt väljaannet, nende seas meediakontserni News Corp lehed ja Guardian Australia. Peidetud sisu asemel näidati vanu linke või uudiseid muudest portaalidest.

Google'i pressiesindaja ütles, et muudatused on osa "kümnetest tuhandetest eksperimentidest", mis firmal käsil on.

Rahandusminister Josh Frydenberg sarjas "eksperimente" ja ütles, et Google ja Facebook ei tohiks ligipääsu kohalikele uudistele piirata.

Canberra plaan on pälvinud ülemaailmset tähelepanu, kuivõrd uudismeedia on kõikjal silmitsi langusega reklaamitulus, mis on läinud suuresti tehnoloogiahiidude kukrusse.