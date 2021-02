USA tehnoloogiagigandid on viimase aastaga kasvanud suuremaks ja võimsamaks

USA suured tehnoloogiafirmad on koroonaviiruse epideemia tõttu kasvanud viimase aastaga veelgi suuremaks ja rikkamaks.

Koroonaviiruse epideemiast tõttu on suurenenud kulutused arvutite ja videomängude ostmisele. Kasvanud on ka veebipõhine jaemüük ning rohkem kulutatakse raha digitaalsele reklaamile. Selle tulemusena on tehnoloogiahiiglaste aktsiahinnad teinud ajaloo suurima kasvu.

Apple'i, Microsofti, Amazoni, Facebooki ja Google'i aktsiad tõusid viimase aastaga viiendiku võrra. Viie USA tehnoloogiagigandi turuväärtus kokku ulatub kaheksa triljoni dollarini.

Apple

Apple nägi koroonaviiruse epideemiast tingituna suurt nõudluse kasvu sülearvutite, tahvelarvutite ja muude seadmete järele.

USA California osariigis asuv ettevõte esitles eelmisel aastal erinevaid iPhone'i mudeleid. Mobiiltelefonide müük moodustab olulise osa Apple aastasest kasumist. Apple sülearvutite müük langes eelmise aasta esimeses kvartalis, kuid järgnevatel kuudel kasvas ka arvutite müük hüppeliselt.

Microsoft

Microsoft on nautinud hüppelist müügikasvu, kuna koroonaviiruse epideemiast tingituna on kasvanud nõudlus Xboxi videomängude ja pilveandmetöötlusteenuste järele.

Eelmise aasta viimases kvartalis muutus kasumlikuks ka Bingi otsingumootoris reklaame müüv ettevõte.

Samuti on olnud edukas Microsofti tekstivestluse platvorm Slack Technologies, mille kasutajate arv on viimase aastaga kolmekordistunud.

Microsofti aktsiahind on viimase aasta jooksul tõusnud üle 30 protsendi ja ettevõtte turuväärtus on üle 1,8 triljoni dollari.

Amazon

Koroonaviiruse epideemia tõttu kasvas e-kaubandus terves maailmas ja kõige rohkem sai sellest kasu Amazon. Ettevõtte tulud kasvasid eelmisel aastal 38 protsenti 386,1 miljardi dollarini.

Amazon palkas viimasel aastal 500 000 uut töötajat, seda on rohkem kui Tallinnas elab inimesi. Kokku annab Amazon maailmas tööd 1,3 miljonile inimesele ja on USA-s jaemüügifirma Walmarti järel suuruselt teine tööandja.

Google

Koroonaviiruse epideemiast tingituna veetsid inimesed veelgi rohkem aega internetis. Kasvasid ka videoplatvormi Youtube'i reklaamitulud.

Google teenib oma peamise kasumi reklaamimüügist ja eelmise aasta viimases kvartalis oli see summa üle 40 miljardi dollari.

Facebook

Facebook ja tema tütarettevõtted jätkasid kasutajate lisamist kogu maailmas. Ettevõte on e-kaubanduse buumi ärakasutamiseks tutvustanud Instagramis uusi funktsioone, kus nüüd saab tegeleda ka ostmisega.