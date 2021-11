Eesti meediaväljaanded Google'iga sisu eest maksmiseks läbirääkimisi ei pea

Internetihiid Google teatas neljapäeval, et on sõlminud mitme Saksamaa meediaväljaandega lepingu, millega hakkab neile nende sisu kuvamise eest tasu maksma. Kuigi Eesti meediaväljaanded peavad samuti õiglaseks, et rahvusvahelised meediaplatvormid nende sisu kuvamise eest maksaksid, siis kiiret lahendust selleks tulemas ei ole.

Saksamaa meediaväljaannetega sõlmitud leping on esimene omataoline pärast EL-i autoriõguste direktiivi alusel välja töötatud õigust. Ka seal jätkuvad läbirääkimised teiste väljaannetega samade kokkulepete saavutamiseks.

Paraku peavad aga iga EL-i riigi meediaväljaanded oma õigust internetihiidudelt tasu saamiseks ise välja ajama, sest nendega ei tegele mitte riigid, vaid meediaettevõtted ise.

Eesti meediaettevõtete liidu tegevjuht Merle Viirmaa ei pea kiire kokkuleppe saavutamist Google'i, Facebooki või mõne muu globaalse meediakontserniga realistlikuks.

"Eesti on Euroopa Liidus üks väiksemaid liikmesriike ja siin ei pruugi Google'i, Facebooki jt globaalsete meediahiidude jaoks seega olla piisavalt atraktiivne turg, et kiireteks ja konstruktiivseteks läbirääkimisteks oma ressurssi panustama hakata. Pigem võiks see tõenäolisemalt juhtuda alles pärast seda, kui suuremate liikmesriikide meediaettevõtetega on kokkulepped saavutatud," ütles Viirmaa, pidades seetõttu eriti oluliseks, et EL-i tasandil läbiräägitava digitaalturgude määrust laiendataks kõigile globaalsetele digihiidudele. Praegu rakendub see vaid mobiilirakenduste müüjatele.

Viirmaa tõdeb, et läbirääkimisi pole internetihiidudega ka alustatud, põhjuseks see, et Eesti ei ole EL-i digitaalsete autoriõiguste direktiivi veel Eesti seadustesse mestinud, mistõttu Eestis kehtiv autoriõiguse seadus meediaväljaannetele selle direktiiviga ette nähtud uut õigust veel ei sisaldagi.