Piimatootjad kaupluste hinnasurvele alluda ei taha

Prisma ja Maxima hinnasõja tulemusel on piima hind alanenud 35 sendini. Jaeketid ütlevad, et odav hind tuleb üksnes nende kasumi arvelt, ent tootjad on ikkagi kauplejate surve all neile piima odavamalt müüa.

Sellest nädalast käivitunud kahe jaehiiglase hinnasõda on alandanud odavaima liitrise kilepiima hinna 35 sendini. Viimati oli piim nii odav neli aastat tagasi, kui Prisma alandas liitri hinna kampaania korras 29 sendini.

Nii siis kui ka nüüd müüb Prismale ja Maximale odavaimat oma kaubamärgi piima Valio. Ettevõtte juht Maido Solovjov kinnitab, piima jakettide letihind on tugevalt alla piima omahinna, kuid nemad saavad oma raha ikka kätte, kuigi surve hinda alandada on tuntav.

"Toorpiima hind on tõusnud viimase poole aasta jooksul, ka meie hinnad kleintidele on tõusnud," kinnitab Solovjov.

Ta teeb kiire arvutuse: tööstused saavad toorpiima kätte ümmarguselt 30 sendiga liitrilt, millele lisandub käibemaks ehk farmerile makstakse koos maksudega 36 senti liitrilt. Jaeketid aga müüvad 35 sendiga. Tegelikult jääb sinna vahele ka veel tööstuse puhver, mille jaeketid korvama peavad.

"Sellist marginaali pole ei toorpiimatootjatel ega ka tööstustel, et sellega kaasa minna. Pigem näeme, et toidu hinnad ikkagi on pärast suve hakanud tasapisi tõusma," ütleb Solovjov.

Piima alla omahinna müümist ta õigeks ei pea, aga ütleb, et see on ajalooliselt kujunenud paratamatus.

"Ajalooliselt on kujunenud nii, et kilepiima hind on kliendi poodi sissetõmbamise toode. Selle hinda kõik mäletavad ja sellest see fenomen tekib. Piima hinda on tublisti vähemalt 20 aastat juba turundustööriistana kasutatud," ütleb Solovjov. "Jaeturul toimub ikkagi ettevalmistus Lidli tulekuks."

Sama kinnitab ka Farmi müügidirektor Allan Tohver.

"Kaupluseketid kardavad Lidlit," ütleb ta.

Ent Tohver lisab, et Maag Grupp, mis esindab kodumaiseid kaubamärke Tere ja Farmi, sellist hinnaalandust endale lubada ei saa. Samas jaekettide survet selleks on tundnud ka nemad.

"Eks kindlasti küsitakse, aga kuna me oleme Eesti kapitalil põhinevad, siis Eesti põllumeestel on koroona tõttu raskusi, mistõttu meil pole huvi seda teed minna," ütleb Tohver. "Oleme arutanud juba, et millal talunikud oma sõnnikukoormad protestiks sinna poe ette veavad. 31 senti on piima omatootmishind, meie sellega kaasa minna ei saa."

Tema teada on odava piima tarnija Valio siiski oma hindadega jaekettidele vastu tulnud.

"Meie ei tee kellelegi odavalt, see on Valio, kes annab neile odavalt. Eks nad kindlasti maksavad ise ka seda vahet," ütleb Tohver.

Piimatootmisega tegeleva Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas ütles "Vikerhommiku" saates, et kuigi turul on käimas hinnasõda, siis põllumees pole piima eest vähen hakanud saama. Samas võimaldab 30-sendine toorpiima hind üksnes äraelamist, mitte aga investeerimist.

"Kui põllumees selle 35 senti ise kätte saaks, mis on poes, siis ta ei nuriseks. 40 sendiga ehk saaks ka uut lauta ehitama hakata," ütles ta.