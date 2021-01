Soome vahetab oma hävitajad välja. Pakkumine on saadud viielt ettevõttelt, aga need ületavad praegu lennukiostuks plaanitud summa.

"Vanad Hornetid on meid hästi teeninud, aga nende kasutusaeg hakkab otsa lõppema," ütles kaitseminister Antti Kaikkonen.

Kaalumisel on viis varianti: ameeriklaste Super Hornet ja F-35, eurooplaste Eurofighter, prantslaste Rafale ja rootslaste Gripen.

Uued hävitajad on kõige kallim relvaost Soome ajaloos. Valitsus on kokku leppinud, et lennukihange ei tohi maksma minna rohkem kui 10 miljardit eurot, aga praegused pakkumised ületavad plaanitud summat. Kaitseminister möönis, et lennukitootjate jaoks on see keeruline optimeerimisülesanne

HX-hankele seatud maksimumhind 10 miljardit eurot tähendab, et hangitakse kasutamisvalmis süsteem, mis sisaldab lennukeid, relvi, andureid, hooldust ja kasutuselevõtuks vajalikku koolitust, loetles minister Kaikkonen.

Lennukite ülalpidamiseks ei tohi minna rohkem kui 10 protsenti Soome kaitse-eelarvest, mis on ligikaudu 250 miljonit eurot aastas. Soome meedias on kirjutatud sellest, et parlamendile ei ole esitatud kõiki andmeid ja tegelikult lähevad uued lennukid palju kallimaks. Samuti on süüdistatud hanke korraldajaid salatsemises.

Lauri Puranen kaitseministeeriumist toonitas, et tänu Hornetitele on Soome kaitsejõududel väga head teadmised, kuidas kulusid hinnata ja arvutada. Kari Renko kaitsejõudude logistikakeskusest lisas, et kulud sõltuvad ka sellest, kuidas lennukeid kasutada.

"Me ei kavatse osta lennukeid, mille kasutamine meile üle jõu käib," ütles Lauri Puranen. Kari Renko tuletas meelde, et lennukite ülalpidamiseks tuleb raha kaisteeelarvest ja ka kaitsejõud ise on huvitatud, et kulud ei suureneks, sest see käiks teiste kaitsevaldkondade arvelt.

Kari Renko ütles, et hanke sisust ja lepingutingimustest ei saa eriti palju rääkida, sest arvestada tuleb nii julgeoleku- kui ärisaladuse tagamisega. Ta kinnitas, et otsust ei tee kindlasti üks inimene, vaid pakkumisi hindab asjatundjate rühm.

Kui seni on peetud hinnaläbirääkimisi, mis ei olnud juriidiliselt siduvad, siis aprilli lõpuks peavad ettevõtted tegema lõpliku, juriidiliselt siduva pakkumise. Seejärel enam läbirääkimisi sisu üle ei peeta.

Soome teeb lõpliku otsuse hävitajaostuks hiljemalt aasta lõpuks. Uued hävitajad peavad vastu pidama aastani 2060.