Merivälja muul võib minna kaitse alla ja jahisadam jääda rajamata

Aadressile Ranna tee 1 soovib Fausto Capital OÜ ehitada kolmekorruselise jahisadama koos restorani ja hotelliruumidega. Esitatud planeering on 17 protsenti ulatuses omaniku maa-alal, ülejäänu on planeeritud linna maale.

Riikliku ehitisregistri andmetel paiknevad Ranna tee 1 kinnistul ühekorruseline ootepaviljon ja randumissild, paviljoni säilitamisest on huvitatud muinsuskaitseamet. Amet leiab, et paviljon on oma ajastu arhitektuuri huvitav näide ning selle säilitamine on oluline.

Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamise lähtetingimustes ootepaviljoni säilitamist ette ei nähtud. Nüüd on Aarius Projekteerimistööd OÜ esitanud Tallinna linnaplaneerimise ametile projekteerimistingimuste taotluse Ranna tee 1 kinnistul asuva hoone rekonstrueerimiseks.

Paviljoni rekonstrueerimiseks on aga vajalik lõpetada käimasolev detailplaneeringu menetlemine. Kuivõrd detailplaneeringu menetlust ei ole lõpule viidud kolme aasta jooksul alates uue planeerimisseaduse jõustumisest ning ilmnenud on ka muud planeeringu menetluse jätkamist takistavad asjaolud, ongi linnaplaneerimise amet Fausto Capitalile teinud ettepaneku detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks ja planeeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamiseks, ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine on eelduseks hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti menetlemisele.

Detailplaneeringu menetluse venimise tõttu saatis Pirita linnaosa valitsus möödunud aasta aprillis linnaplaneerimise ametile ettepaneku lõpetada Merivälja muuli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Tallinna linnaplaneerimise amet on alustanud Ranna tee 1 ja lähiala detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamise eelnõu koostamisega.

Ranna tee 1 kinnistu asub Pirital Merivälja asumis, Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistu suurus on 4301 ruutmeetrit ning sihtotstarve 50 protsenti ärimaa ja 50 protsenti üldkasutatav maa.

Vastavalt Pirita linnaosa üldplaneeringule asub Ranna tee 1 kinnistu sadamaala ning hoiu- ja kaitsemetsa juhtotstarbega alal. Kinnistu asub Läänemere ranna veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvööndis, kus ehitustegevus on kitsendatud veeseaduse ja looduskaitseseadusega.