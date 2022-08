Tallinn lõpetas Pirita muuli detailplaneeringu

Merivälja tee 1 c detailplaneering algatati 2009. aastal, ning osaühing Liivi Port Services OÜ soovis toona sinna rajada väikelaevade külalissadama ning sellega kaasnevaid ehitisi.

Arendaja eesmärk oli ehitada kuni kolmekorruseline ärimaja, rekonstrueerida krundil asuv kommertskai ja ehitada välja 41-kohaline jahtlaevade kai.

Detailplaneering jõudis avaliku väljapanekuni 2011. aastal, kuid Pirita linnaosa seltside koostöökoda ja Eesti mereturismi assotsiatsioon tegid pöördumise, kus tõid välja põhjused, miks hoone piirkonda ei sobi, ning tegid ettepaneku detailplaneeringu koostamine õpetada. Pirita linnaosa ei pidanud sellist sammu toona siiski mõistlikuks.

Pärast 2012. aastat detailplaneeringu edasine menetlus seiskus ja 2021. aastal esitas Pirita linnaosavalitsus ettepaneku see lõpetada. Linnaosa põhjendas, et visioon ala kasutuselevõtust on muutunud, sest Pirita rannaala detailplaneering lahendab suures osas avalike ruumide vajaduse ranna piirkonnas. Lisaks paiknevad linnale kuuluval kinnistul ka amortiseerunud piirded, kõnnitee ja haljasala, mis vajavad renoveerimist juba lähiajal.

Linnaosavalitsus soovib ala välja ehitada mitmekülgse pargialana, kus saaks puhata eri vanuses inimesed ja mida võiksid kasutada ka Piritat külastavad inimesed kui rannapromenaadi pikendust.

Tallina linnaplaneerimisamet oli ettepanekuga nõus ja linnavalitsus võtab eelnõu vastu kolmapäevasel istungil.

Vahepealsel ajal on muudetud maatüki aadressi, mis nüüdseks on Jõesuu tee 3, 5 ja 7 ning Merivälja tee 1.