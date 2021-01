Saatejuht Janek Luts esitas küsimuse, et kuidas kommenteerib Reinaas sahinaid, et üks võimalikke Eesti 200-ga liitujaid võiks olla näiteks tänane president Kersti Kaljulaid, kui tal ametiaeg läbi saab.

"Ta on väga hea ekspert näiteks välispoliitika alal, ta on majandusekspert. Ja väga häid eksperte Eesti 200 ootab oma liikmete sekka hea meelega. Aga selle küsimuse peaks eelkõige adresseerima eelkõige proua presidendile endale, et mis tal plaanis on," vastas Reinaas.

Reinaas rääkis veel, et Eesti 200 liikmeskond on viimaste numbrite järgi jõudsalt kasvanud. "Viimase kvartali jooksul ühines meiega üle 100 inimese, samas kui nii mõnegi erakonna liikmeskond vähenes," lausus Reinaas.

Reedese seisuga on Eesti 200-s 717 liiget.

Reinaar rääkis saates veel, et Eesti 200-l on väga hea meel, et Eesti 200 2019. aasta riigikogu valimistel parlamenti sisse ei saanud. "Ma arvan, et kui me oleksime seal viie või kuuekesi praegu istumas, siis võib-olla me ei oleks selles positsioonis, kus me praegu oleme, kus me põhimõtteliselt oleme siiski oma fookusega aastas 2023, kus toimuvad järgmised parlamendivalimised," lausus Reinaas.

Neljapäeval avaldatud Norstati uuringu järgi on Eesti 200 erakondade pingereas 15,5 protsendilise toetusega Reformierakonna ja Keskerakonna järel kolmandal kohal.