Kaljulaid: lisaeelarve mittetoetamisega algas koalitsiooni lagunemine

"Kahe väga tuntud Reformierakonna poliitiku otsus mitte toetada lisaeelarvet on demarš Kristen Michali juhitud valitsuse vastu. Võib öelda, et alanud on Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsiooni enamuse lõplik lagunemine parlamendis, sõltumata sellest, kas erakonnavahetused tulevad nüüd või sügise poole," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Täna on igal valitsuserakonna saadikul vaja arvestada ajas aina koomale tõmbuva võimaluste aknaga. Sellest saavad kõik aru," lisas ta.

Kaljulaid märkis, et kõiki pingutusi valitsust koos hoida raskendab oluliselt see, et 3. septembril toimub presidendivalimiste esimene voor. "Ma ei tea, kas nad sellest ise aru saavad, aga valitsuserakondade juhid tegid ametisolevat riigipead umbusaldades ja tema vastu intriige alustades valearvestuse. Kõige lihtsam oleks olnud toetada ametisolevat riigipead ja mitte alustada veel ühte tüli ja segadust," arutles Kaljulaid.

"Oleme jõudnud punkti, kus riik jääb strateegilise poliitilise juhtimiseta peaaegu aastaks ajaks. Valimised on 2027. aasta märtsis ja siis omakorda läheb kuu või kaks, et moodustada uus valitsus ning läbi töötada selle programm ja tegevuskava," lausus Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on praegu kõige keerulisem julgeolekuolukord alates Eesti taas-iseseisvumisest.

"Varasematel valimistel on Reformierakond panustanud välis- ja sisevaenlase kuju loomisele. Kõige edukamad oldi siis kui need kaks suudeti ühendada, sidudes Venemaast tuleneva objektiivse ohu sisepoliitiliste oponentide venemeelsusega.

Nendel valimistel saab olema teisiti. Valijad ei viitsi enam seda üksteise materdamist kuulata ega toeta seda. Otsitakse hoopis poliitikuid, kes suudavad inimesi ühendada ja teha koostööd, mida objektiivselt ongi väga vaja," märkis Kaljulaid.

Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud esmaspäeval riigikogu rahanduskomisjonis selle aasta lisaeelarvet.