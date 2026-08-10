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Eesti 200 vahetab Kalev Stoicescu riigikaitsekomisjonis Toomas Uibo vastu

Eesti
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Toomas Uibo
Toomas Uibo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Seni riigikogu riigikaitsekomisjoni juhtinud Kalev Stoicescu teatas pühapäeval, et lahkub Eesti 200 erakonnast ja nende riigikogu fraktsioonist. Esmaspäeval kinnitas Toomas Uibo, et riigikaitsekomisjoni suundub Stoicescu asemel just tema.

"Täna hommikul kogunes Eesti 200 [riigikogu] fraktsioon ja täpselt sellise otsuse ta tegi," kinnitas Uibo ERR-ile.

Riigikogu liikme sõnul ei tasu asjast kiusu ega kättemaksu otsida, sest tegemist on puhta parlamentaarse loogikaga.

"Meil on sellest väga kahju, sest tegemist on tõepoolest väga hea välispoliitika spetsialistiga, aga parlamentaarne loogika ei toeta seda, et me niimoodi võiksime jätkata."

Varasemalt avaldas aga näiteks peaminister Kristen Michal lootust, et Stoicescu võiks komisjoni esimehena jätkata. Selleks aga osapooled kokkulepet sõlmida ei suutnud.

"Temaga [Stoicescuga] on tõepoolest peetud sidet kenasti. Nii Kristina Kallas kui ka peaminister on temaga rääkinud ja minule teadaolevalt on tulnud seal päris suured lahkelid välja Kaleviga. Selles valguses on keeruline koostööd teha," tõdes Uibo, kes enda sõnul sai Stoicescu erakonnast lahkumisest teada läbi meedia.

Samas ei ole selline uudisest teadasaamise viis üllatav, sest ka Eesti 200 esimees ja haridusminister Kristina Kallas kinnitas ERR-ile, et tema sai samast uudisest teada vaid pool tundi enne selle meediasse jõudmist.

Lisaks kinnitasid erakonnakaaslased, et esmaspäeva hommikul peetud fraktsiooni koosolekul kinnitasid kõik erakonna fraktsiooni liikmed, et nemad lahkumas pole.

Miks langes aga valik just Uibo kasuks?

"Mina kindlasti ei ole riigikaitse ekspert ja kaugel sellest, et ma Kalev Stoicescu teadmistele pretendeerin. Vahetus tekkis sellest, et kuna ma olen maaelukomisjoni liige, kus on kõige vähem eelnõusid kõikidest komisjonides, siis tundus, et see on mõistlik vahetus."

Kas Uibost ka komisjoni esimees saab veel kindel pole, sest selle üle toimub hääletus. Uibo sõnul ta aga ise esimeheks kandideerimiseks põhjust ei näe, sest seal on teisi ja tugevamaid eksperte.

Nüüd peab aga Eesti 200 leidma uue inimese maaelukomisjoni ning Uibo sõnul see arutelu alles algab.

Kaljulaid: Kallas ja Uibo, on teil mõistus peas?

Sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Raimond Kaljulaid avaldas peale uudise avalikuks saamist sellise vangerduse üle hämmingut.

"Austatud Kristina Kallas ja Toomas Uibo, millega te omast arust tegelete? On teil mõistus peas või mitte?" kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Riigikaitsekomisjon ei peaks kunagi olema erakondliku arveteklaarimise koht!
Kas te teate, et varem on sellisel viisil toiminud EKRE, kes arvas erukindral Alar Lanemani riigikaitsekomisjonist samuti maaelukomisjoni, kui tal tekkis erakonna juhtkonnaga mingi erimeelsus. Võtsite neilt eeskuju?," leidis sotsiaaldemokraat.

Nii kaitseminister Hanno Pevkur, peaminister Kristen Michal ning ka Kaljulaid leidsid, et Stoicescu võiks komisjoni esimehena jätkata. Samasugust hoiakut olevat Kaljulaidi sõnul avaldanud teisedki kolleegid.

"Parlamendi julgeolekuga tegelevatel komisjonidel on oluline vastutus. Praeguses julgeolekuolukorras tavapärasest veel enam."

Toimetaja: Märten Hallismaa

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