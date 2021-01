Tere piimatööstus tahab inimesi lahjemat piima jooma panna

"Me otsustasime selle turule tuua, sest kui vaadata ülejäänud Euroopat, siis 2,5-protsendiline piim on seal täiesti tundmatu. Eestis on see nõukaaja taak, oleme harjunud sellega, et nii on. Mõtslesime, et teeme Eestis ka Euroopa moodi piima," kommenteeris Tere turundusjuht Katrin Tamm. "Maitse poolest neil mingit vahet ei ole, inimesed lihtsalt on harjunud tarbima 2,5-protsendilist piima."

Tamme sõnul on ülejäänud Euroopas levinud piim, mille rasvasuse protsent jääb 1,5 ja 2 vahele.

Siiski ei ole lahjem piim mõeldud Eestis elavate välismaalaste püüdmiseks. Tamm tunnistab, et soov oli lihtsalt turul eristuda.

"Kui meie konkurendid on tugevad täispiimas, siis Tere on alati olnud tugev 2,5-protsendilise piima segmendis. Soov oli teha see vahe veel suuremaks-tuntavamaks," ütles Tamm.

Kuna piima hinda mõjutab eeskätt piimarasv, siis lahjema piima korral on tuleb ettevõttele ka toote omahind soodsam ning piimalt riisutud koore saab suunata kõrgema lisandväärtusega toodete tegemiseks.

Lätis moodustavad alla 2-protsendilise rasvasisaldusega piimad umbes 10 protsenti turust, Leedus aga koguni 20 protsenti. Põhjamaade eripäraks on aga lahja piima joomine vee asemel.

Viimastel aastatel on Eesti turg aga üha ahnemalt just täispiima ostma hakanud. 2,5-protsendilisele piimale see siiski päris järele pole veel võtnud: kui täispiima osakaal on 40 protsenti, siis tavalisel piimal 60 protsenti.

"Rahalised turuosad on ilmselt umbes pooleks, kuna hinnasõda käib just 2,5-protsendilise piima osas," täpsustas Tamm. "Täispiim on viimaste aastatega teinud olulise kasvu ja muudatuse piimaturul, mida varasemalt ükski teine piimatoode ei ole suutnud teha."