Kohus on saanud umbes 40 koroonapiirangute või -toetustega seotud kaebust

Tallinna halduskohtusse on alates eelmisest kevadest laekunud umbes 40 kaebust, mis puudutavad koroonaviirusega seotud piiranguid või toetusi. Kaebustest pooled on lahendatud.

Tallinna halduskohtule esitatud 40 kaebuse seas on nii koroonaviiruse esimese kui ka teise lainega seotud kaebusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nendest 40 asjast, võib öelda, umbes pooled on oma lahenduse esimeses kohtuastmes leidnud ja ülejäänud on pooleli. Ja nendest, mis on lõppenud, paar tükki on lõppenud kohtu otsusega, aga mitmed ülejäänud on tagastatud - kaebus tagastatud või jäetud läbi vaatamata," selgitas Tallinna halduskohtu esimees Kaupo Kruusvee.

Kaebuste tagastamise põhjuseks on olnud puudused, mida pole kõrvaldatud, näiteks pole tasutud riigilõivu.

Arvukamalt on kaebajaid maskikandmisega seotud kaebuste taga. Lisaks maskikandmise kohustusele vaidlustati ka toetuste maksmist. Toetusest ilmajäämise järel esitas kultuuriministeeriumi vastu kaebuse näiteks Von Glehni teater.

"Von Glehni teatri kaebuse Tallinna halduskohus rahuldas põhjusel, et abimeetmete tingimused olid põhiseaduse vastased. Sellises olukorras peab kohus saatma selle kohtulahendi ka riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegiumile. Riigikohus nõustus halduskohtuga - need tingimused olid põhiseaduse vastased ja seega jääb kehtima halduskohtu lahend, millega kaebus rahuldati," selgitas Kruusvee.

Ka ettevõtjad vaidlustasid abita jäämist. Näiteks esitas üks hotellikett kaebuse ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) turismisektori toetusest ilmajäämise kohta. Söögikohti pidav firma, kino ja kasiino aga kaebasid EAS-i renditoetusest ilmajäämise peale. Mitu teenindusettevõtet esitas kaebuse, kuna jäid ilma KredExilt taotletud laenust.

Õppetöö korraldamisega seotud kaebustest üks tuli viiruse esimese laine ajal lapsevanemalt, kes vaidlustas koolivaheaja ärajätmist. Teine kaebus tuli Tallinna kooliõpilaselt, kes polnud nõus kooli distantsõppele saatmisega.

"Selle vaidluse sisuks oli terviseameti korralduse vaidlustamine ja terviseamet on tänaseks selle korralduse ise kehtetuks tunnistanud. Tegelikult praegu kohus uuribki menetlusosaliste seisukohta, et kas selle kohtuasjaga on vaja jätkata või võib selle menetlusega jätkata," ütles Kruusvee.

Kaebusi tuli ka kinnipeetavalt ning ööklubidelt. Klubid kaebasid alkoholimüügi peatamise kohta.