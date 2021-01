Valitsus valmistab ette piirangute laiendamist üle kogu Eesti

Peagi ametist lahkuv peaminister Jüri Ratas (KE) ütles, et valitsus valmistab ette lisapiiranguid 13 maakonnas ning hetkel on pooleli rahalise kompensatsiooni arutelu.

"Täna olid ka valitsuse laua peal lisapiirangud, lisapiirangud 13 maakonnas, mis puudutavad söögikohtasid, spaasid. See vajab veel rahalist arvutust, et mis see kompensatsioonimeede on," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

"Nii, et ma usun sellega saab järgmine valitsus järgmisel nädalal edasi tegeleda. See töö ametkonna tasandil tänase valitsuse palvel kindlasti jätkub. See fookus on olnud kõik 13 maakonda," lisas ta.

Praegu on Harjumaal ja Ida-Virumaal restoranide tegevus piiratud, nad saavad olla avatud kell 06.00 - 19.00. Spaad on suletud.