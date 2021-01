"Praegu tõenäoliselt pole väga palju ruumi lõdvendamiseks jäänud. Pigem on oluline see, et piirangutest kinni peetakse," rääkis Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Lutsar teisipäeval ERR-ile.

"Me ei näe, et piirangute lõdvendamist praegu üldse mõelda saaks. Kuigi nakatumine on mingil määral ka stabiliseerunud, see ei tõuse nagu novembris ja detsembris, siis see on ikka väga õrn tasakaal," rääkis ta.

Lutsari sõnul ei ole põhjust eeldada, et lähima paari nädala jooksul oleks põhjust Tallinnas kinod ja teatrid uuesti lahti teha. "Vaatame, kuidas olukord kujuneb, aga meil on veel pikk tee selle viirusega [minna] ja mina isiklikult küll ei mõtle, et viirus hakkaks nüüd kohe paari-kolme nädala pärast ära kaduma. Ja piirangud, mis on kehtestatud ja mida inimesed väga hästi teavad - nendest on väga oluline kinni pidada, viibida praegu rohkem õues ja mitte korraldada üritusi siseruumides," rääkis ta.

Lutsar viitas sellele, et kuigi Tallinnas ja Ida-Virumaal on inimeste kooskäimist võimaldavad asutused kinni, siis on tekkinud illegaalsed kohad, kus inimesed ikkagi kogunevad. "Kõige olulisem on, et suudaksime praeguses olukorras piirangutest kinni pidada," kordas ta.

Professori sõnul näitavad uuringud, et nagu teistes riikides, nii on ka Eestis nakatumine jõuludega tõusnud. "Ka seireuuring näitab, et inimesed liikusid sel ajal rohkem, inimesed tunnistavad ka, et on pidanud pidusid ja ringi reisinud, hoolimata üleskutsetest seda mitte teha," tõdes ta.

Kui seni oli nakkus peamiselt Harjumaal ja Ida-Virumaal, siis nüüd on see laialt levinud ka Pärnus ja Lõuna-Eesti, üldse kogu Eestis. "Nii et pühade ajal kandsid inimesed viiruse laiali," ütles Lutsar.

Teadusnõukoja juht kinnitas ka, et uue valitsuse moodustamine Reformierakonna ja Keskerakonna osalusel ei peaks mõjutama teadusnõukoja tööd: "Meile on öeldud, et meie töö ei muutu, me pole poliitiline organ, meid kutsus kokku riigikantselei. Keegi ei taha, et võitlus koroonaviirusega kannataks poliitilistest muutustest ja teadusnõukoda pole olnud sellest valitsuse vahetusest kuidagi mõjutatud."