Trumpi vastane süüdistusakt jõuab esmaspäeval senatisse

Trumpi on mässule õhutamises süüdi mõistnud esindajatekoda, kuid vastavalt riigis kehtivale protseduurile, peab selle kinnitama ka senat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Senati demokraatide liider Chuck Schumer ei täpsustanud, millal kuulamine algab.

"On fakt, et esindajatekoda saadab tagandamisakti senatisse. Senat korraldab Donald Trumpi tagandamisistungi. See on põhjalik istung. See on õiglane istung. Aga ärge eksige, sest istung toimub ja kui see lõpeb, siis peavad senaatorid otsustama, kas nad usuvad Donald John Trumpi või kas ta õhutas mässu USA vastu," rääkis Schumer.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell kutsus protsessi alustama veebruari keskel, sest see annaks Trumpi meeskonnale ettevalmistuseks aega.

"Tagandamine toimus esindajatekojas pretsedenditult kiiresti ja minimaalse ajakuluga. Järg ei saa olla puudulik senati istung, mis ei taga endisele presidendile õiglast kohtlemist või kahjustab senatit või presidentuuri. Senati vabariiklased peavad vajalikuks põhjalikku ja õiglast istungit, kus endine president saab end kaitsta ja senat saab korralikult kaaluda faktilisi, juriidilisi ja konstitutsioonilisi küsimusi," ütles McConnell.

Trumpi süüdimõistmiseks peab seda toetama kaks kolmandikku senaatoritest ehk lisaks 50 demokraadile ka vähemalt 17 vabariiklast.