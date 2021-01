USA kongressi liige algatas Bideni tagandamisprotsessi

USA Georgia osariigi vabariiklasest kongressi liige Marjorie Taylor Greene teatas, et ta on esitanud dokumendid Joe Bideni tagandamiseks presidendi ametipositsioonilt.

"Esitasin just Joe Bideni tagandamiseks dokumendid. Vaatame kuidas see läheb," teatas Greene.

Greene´i sõnul ei sobi Biden presidendiametisse, kuna Obama administratsioonis asepresidendina töötades tegeles ta võimu kuritarvitamise ja nepotismiga.

Greene teatas plaanist alustada Bideni tagandamist juba varem.

"21. jaanuaril esitan ma Bideni vastu süüdistuse. 75 miljonil ameeriklasel on tegevusetusest kõrini. On aeg võtta seisukoht," postitas 13. jaanuaril Twitteris Greene.

Greene büroo esitas pärast 13. jaanuari teadet järgmise avalduse:

"Peame tagama, et meie liidrid vastutaksid oma tegude eest. Meil ei saa olla Ameerika Ühendriikide presidenti, kes on valmis kuritarvitama oma võimu ja on välisriikide valitsuste poolt kergesti äraostetav. Ameerika rahva nimel, esitan ma 21. jaanuaril Joe Bideni tagandamise suhtes dokumendid, mis on seotud tema korruptiivsete suhetega Ukraina ja Hiina energiaettevõtetega. Samuti kuritarvitas ta asepresidendina võimu, et kaitsta oma poega Hunter Bidenit".

Kuna USA demokraatlik partei kontrollib kongressi, siis suure tõenäosusega parlamendi spiiker Nancy Pelosi ei võta Greene´i esitatud dokumente isegi päevakorda. Samuti pole selge, kas Greene´iga liituvad teised rahvasaadikud.

Greene on poliitikas uustulnuk, kongressi valiti ta eelmise aasta novembris. Ta on paremäärmusliku QAnoni vandenõuteooriate dokumenteeritud toetaja ja teda on kritiseeritud rassistlike kommentaaride pärast.

Greene´i Twitteri konto on ajutiselt blokeeritud, kuna ta jagas USA presidendivalimiste võltsimisega seotud postitusi.