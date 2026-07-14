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Lindsey Grahami õde võtab ajutiselt üle venna senatikoha

Välismaa
Darline Graham Nordone
Darline Graham Nordone Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Möödunud nädalavahetusel suri pikaajaline senaator Lindsey Graham ning Lõuna-Carolina kuberner Henry McMaster nimetas esmaspäeval tema õe Darline Graham Nordone'i ajutiseks USA senati liikmeks.

Grahami õde lõpetab venna ametiaja, mis kestab järgmise aasta jaanuarini. Darline Graham Nordone saab ametis olla vähemalt 3. jaanuarini, mil alustab tööd uus USA kongressi koosseis.

"Lindsey hoolitses oma noorema õe eest ammustel aegadel. Mul on au paluda tema nooremat õde Darline Grahamit, et ta viiks nüüd venna töö lõpule," ütles McMaster. 

Pärast vanemate surma võttis 22-aastane Graham oma 13-aastase õe eestkoste alla. Darline Graham Nordone lubas nüüd senatis jätkata venna poliitikat, vahendas CBS. 

USA president Donald Trump, Lõuna-Carolina senaator Tim Scott ja senati vabariiklaste enamusjuht John Thune avaldasid juba varem toetust Grahami õele.

Kui Darline Graham Nordone on ametivande andnud, kuulub vabariiklastele taas 100-liikmelises senatis 53 kohta. Samas pikaaegne vabariiklaste liider senaator Mitch McConnell viibib haiglas ega saa terviseprobleemide tõttu hääletada.

Lõuna-Carolinas toimuvad augustis vabariiklaste eelvalimised, mille käigus selgub, kellest saab partei kandidaat novembris toimuvatel üldvalimistel. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Trump võib eelvalimistel toetada kongressisaadikut Russell Fryd.

Graham oli üks vabariiklaste mõjukamaid senaatoreid, kes suhtles riigijuhtidega ning kellel oli otsekontakt Valge Majaga. Ta suutis teha edukat koostööd demokraatidega ning tema surm vapustas mõlema partei poliitikuid. Samal ajal oli ta üks Trumpi lähimaid liitlasi ning suutis mõjutada Valge Maja välispoliitikat.

Graham aitas veenda Trumpi korraldama rünnakuid Iraani vastu. Samuti oli ta Ukraina vankumatu toetaja võitluses Venemaa vastu. Grahami surm ja McConnelli terviseprobleemid langevad veel ajale, mil üha rohkem vabariiklasi on asunud toetama pigem isolatsionistlikku kurssi, vahendas The Wall Street Journal. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, CBS

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