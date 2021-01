Lidl avab esimesed poed Eestis sel aastal

Ettevõtte kommunikatsioonijuht Katrin Seppel ütles, et korraga avatakse mitu kauplust erinevates linnades, ent millistes, mitu ja täpsemalt millal, ei saa ta veel kommenteerida. Kindel on, et see juhtub veel sel aastal.

"Praegu keskendume poodide ehitusele, aga avamisaega veel ei ütle välja," kommenteeris Seppel ERR-ile. "See ongi meie strateegia, et me ei kommenteeri praegu rohkem, kui oleme siiani välja öelnud."

Riias valminud 51 000-ruutmeetrine logistikakeskus hakkab toidu- ja tarbekaupadega varustama kauplusi nii Eesti kui Lätis. Logistikakeskusesse investeeriti üle 55 miljoni euro ja see annab tööd enam kui 150 inimesele.

Laopind moodustab sellest 45 000 ruutmeetrit, mis on võrdne kuue jalgpalliväljakuga. Ülejäänud hoone on hõivatud kontoripindadega.

Toodete kvaliteedi säilimise ladustamise ajal tagavad kuus temperatuuritsooni (–24 kraadi külmutatud toodetele, +1 kraad värsketele toodetele (näiteks piima- ja lihatooted), +4 kraadi ja 90–95 protsenti õhuniiskust eksootilistele puu- ja köögiviljadele, +14 kraadi puu- ja köögiviljadele, +20 kraadi šokolaadile ja +18 kraadi muudele toodetele).

Kaubaalused on paigutatud kuni 12 meetri kõrgustele riiulitele, mille kogupikkus ulatub kolme kilomeetrini.

Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 11 200 kauplust ja enam kui 200 logistikakeskust 29 riigis üle maailma. Lidlis töötab üle 310 000 töötaja.