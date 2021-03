Läti Mere arendusjuhi Artjoms Volkovsi sõnul plaanib Venemaa jaekett avada kauplused kõigis Läti linnades.

"Plaanime avada kauplused kõigis Läti linnades," ütles Volkovs.

Volkovsi sõnul on Mere eesmärk saavutada kvaliteedi ja hinna tasakaal.

"Praegu on meil palju tooteid Euroopa Liidust, sealhulgas Lätist, Leedust ja Eestist," ütles Volkovs.

Mere kodulehel on kirjas, et tegemist on Venemaa ühe suurima jaeketiga, kuhu kuulub üle 800 kaupluse. Venemaal tegutseb ettevõte Svetofori kaubamärgi all. Euroopa Liidu riikides kasutatakse Mere kaubamärki.

Lisaks Lätile plaanib Mere Euroopa Liidus avada kauplused veel Saksamaal, Rumeenias ja Poolas.