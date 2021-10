Lidl avab algaval nädalal Lätis 15 kauplust

Kauplused avatakse Riias, Liepajas, Ventspilsis, Tukumsis, Jelgavas, Ogres, Valmieras, Jekabpilsis, Rezeknes ja Daugavpilsis, kirjutab Läti rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Avamistseremooniad toimuvad üheaegselt kõigis kauplustes neljapäeva hommikul kell kaheksa.

Ettevõte on enda sõnul loonud Lätti üle 2000 töökoha ning investeerinud kaupluste, samuti regiooni logistikakeskuse avamiseks kokku 200 miljonit eurot.

Lidl pole siiani avaldanud, millal avab esimesed kauplused Eestis, kuigi kaheksa kauplust on juba valminud või valmimisjärgus. Samas kinnitas Lidl, et on tulnud Eestisse selleks, et jääda ja neil on kaugeleulatuvad laienemisplaanid.

Lidlil on valmimas poed neljas Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Lidl soovib kõik poed avada samal ajal.