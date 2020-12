"Tegutsesime väga kiiresti ja otsustavalt," ütles Hancock usutluses Sky Newsile. "Paraku on uus tüvi kontrolli alt väljunud. Me peame selle kontrolli alla saama."

Hancock hoiatas, et ranged piirangud jäävad jõusse, kuni koroonavaktsiin on täies ulatuses välja saadetud. Terviseministri sõnul on olukord ülimalt tõsine.

"Äärmiselt raske on hoida uut tüve kontrolli all, kuni inimesed on vaktsineeritud. Säärase olukorraga oleme silmitsi järgmised paar kuud," lisas ta.

Briti peaminister Boris Johnson teatas laupäeval, et miljonid britid peavad kõik jõuluplaanid tühistama ja kodus püsima, sest uus viirusetüvi levib äärmiselt kiiresti.

Teadlased avastasid viiruse uue tüve esmakordselt septembris. Inglismaa rahvaterviseamet teavitas valitsust reedel, kui modelleerimine tõi ilmsiks uue tüve tõsiduse. Ameti esindaja kinnitas usutluses Sky Newsile Johnsoni sõnu, et uus viirusetüvi võib olla 70 protsenti nakkavam, kuid lisas, et andmed on esialgsed.

Riigid peatavad transpordiühendusi Suurbritanniaga

Iiri valitsus teatas, et peatab alates keskööst lennud Suurbritanniast.

"Vastuseks Covid-19 uue tüve tuvastamisele Inglismaa kaguosas, teatas valitsus keelust kõikidele lendudele, mis saabuvad Suurbritanniast Iirimaale alates täna keskööst," teatas valitsus avalduses, lisades, et lennud keelatakse vähemalt 48 tunniks.

Belgia peatab alates pühapäeva südaööst reisilennukite ja -rongide saabumise Suurbritanniast, kus on avastatud senisest nakkavam koroonaviiruse tüvi, teatas Belgia valitsus pühapäeval.

Peaminister Alexander De Croo ütles telekanalile VRT, et keeld kehtib vähemalt 24 tundi.

Ka Itaalia otustas kehtestada keelu Suurbritanniast saabuvatele reisilendudele, teatas välisminister Luigi Di Maio pärast seda, kui Briti valitsus hoiatas, et uue tüvega koroonaviirus on kontrolli alt väljas.

Otsuse otselendude peatamisest on teinud ka Holland.

Saksa valitsus peatab lennuühendused Suurbritanniaga pühapäeva keskööl, kinnitas tundmatuks jääda sooviv valitsuse allikas AFP-le.

Allika sõnul teeb Berliin asja ametlikuks lähitundidel, lisades, et piirangu võivad vastu võtta kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki. Riigid arutavad ka ühist mere-, maantee- ja raudteeliikluse poliitikat Suurbritannia suhtes.

Läti valitsus on samuti otsustamas, kas peatada reisilennuühendus Suurbritanniaga seoses uue, eriti nakkava koroonaviiruse tüvega, mis praegu selles riigis levib, ütles peaminister Krišjanis Karinš Twitteris.

Tervishoiuminister Ilze Vinkele sõnul analüüsitakse praegu infot koroonaviiruse uue tüve kohta. Ta märkis, et Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskus (ECDC) on esitanud riskihinnangu ning praegu leiavad aset konsultatsioonid ekspertidega.

"Me valmistame ette otsuse, mille eesmärk on kaitsta Läti elanikke uue muteerunud viiruse eest nii kaua kui võimalik," ütles tervishoiuminister.

Läti otsustab lendude jätkumise pühapäeval.

Reinsalu: oluline on teha otsuseid koordineeritult

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et ta on olnud ühenduses oma Läti ja Leedu kolleegidega, sest otsus lendude kohta peab olema koordineeritud. Seetõttu on oodata Balti riikide ühist avaldust lennuliikluse teemal, mis on pigem tundide küsimus.

Samuti on küsimust arutanud Eesti valitsus. Reinsalu ütles, et Suurbritannia eksperdid jagasid veebi teel infot ka oma kolleegidele Euroopa Liidus, mis vajab nüüd täiendavat analüüsi.

WHO soovitusele kehtestada rangemad piirangud leiab välisminister, et need on põhjendatud juhul, kui leebemad piirangud tulemust ei anna. Reinsalu möönis, et Eesti valitsus pole pühadeks sama karmi teed minemas kui paljud ülejäänud Euroopa riigid, mis sisuliselt kogu elu seisma panevad. Samas tõdes ta, et Eestis pole ammu enam küsimus üksnes Ida-Virumaas või Harjumaas.

"Kuulikindlaid kante täna Eestis ei ole," ütles Reinsalu.