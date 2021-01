Yellen toonitas möödunud nädalal korraldatud senatikuulamisel muu hulgas, et üleilmse digitaalmaksu alased läbirääkimised Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) egiidi all on Ühendriikidele olulised, et firmadelt makse koguda.

"See võimaldaks meil korporatsioonidelt õiglast osa koguda, säilitades meie majanduse konkurentsivõime ja vähendades stiimuleid, mis ärgitavad Ameerika ettevõtteid offshore-tegevusele," ütles Yellen.

Yellen on nimetanud koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduskriisi Ameerika tragöödiaks.

"Maailma suurim majandus seisab silmitsi ajaloolise kriisiga, mis tabab kõige haavatavamaid inimesi kõige raskemini," ütles Yellen.

"Tegevusetus toob endaga kaasa veelgi tugevama languse, mis põhjustab veelgi suuremat kahju," jätkas Yellen.

Aastatel 2014–2018 USA keskpanga juhina töötanud Yellenil tuleb tüürida maailma suurim majandus välja koroonakriisist. Ekspertide hinnangul toetab Yellen valitsuse suuremaid kulutusi kriisiabile.

President Barack Obama nimetas Yelleni 2014. aastal keskpanga juhiks, kuid Donald Trump otsustas neli aastat hiljem valida tema asemel föderaalreservi uueks juhiks Jerome Powelli. Keskpanga juhina pooldas Yellen pigem madalaid intressimäärasid, et toetada tööhõivet.