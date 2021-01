Möödunud aastal jättis Eestis tuleõnnetustes elu 36 inimest, mis on kolm korda rohkem kui Põhjamaades keskmiselt. Ekspertide sõnul ei saa tulekahjude puhul enam väita, et õnnetus ei hüüa tulles - tuleõnnetustes on aina vähem juhust ning aina enam hooletust ja teadmatust. ETV arutelusaade "Suud puhtaks" arutleb täna, mida teha, et need kümned elud igal aastal säästa.