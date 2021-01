Uus koalitsioon on seadnud eesmärgiks lõpetada põlevkivi kasutamise energeetikas hiljemalt 2040. aastaks. Asmanni hinnangul on koalitsioonilepingu energeetikapeatüki sõnastus kohmakas ning vaid ministrite sõnavõttudest võib aru saada, et põlevkivi kasutamisest loobumise all energeetikas mõeldakse õlitootmise lõpetamist.

Asmanni sõnul soovib uus valitsus sisuliselt väljuda põlevkivi kasutavast keemiatööstuse sektorist selle asemel, et tegelikke majandusprobleeme lahendada.



''Eesti probleem ei ole põlevkivi. Eesti majanduses on probleemiks madal tootlikkus ja vähe investeeringuid, sealhulgas vähe investeeringuid taastuvenergia tootmisse. Vähesus ei ole tingitud põlevkivisektorist, väheste investeeringute põhjuseks on keerulised regulatsioonid ja nõrk turukonkurents. Tänaseks teame me kõik, et Eestisse ei saa ehitada ei tselluloositehast ega tuulikuid. Ehk siis Eesti peaks eelkõige mõtlema, kuidas luua uut väärtust ja seetõttu ma ei mõista valitsuse ambitsiooni, mis on suunatud põlevkivi väärindamise peatamisele," rääkis Asmann ERR-ile.

''Põlevkiviõli müüakse täna ekspordiks globaalsetel laevandusturgudel ja laevanduses kliimaneutraalsed alternatiivid puuduvad. Laevandusturu mahtu nähakse järgneva 30 aasta jooksul kasvamas 2,5 korda ja Eestis mingi tehase või tootmise sulgemine tähendab lihtsalt samasuguste tehaste ehitamist teistesse riikidesse. Kliima seisukohast ei muutu midagi aga me kõik jääme vaesemaks. Ükski teine Euroopa riik ei ole võtnud eesmärgiks midagi ära lõpetada varem, kõik võtavad endale eesmärgiks midagi uut luua," selgitas Asmann.

Asmanni sõnul sõltuvad VKG investeerimisplaanid eelkõige Euroopa Liidu süsinikumaksupoliitika arengutest ja vähem valitsuse väljaütlemistest. Milliseks kujuneb Euroopa Liidu süsinikumaksupolitika ja sellest sõltuv investeerimiskeskkond, selgub Asmanni sõnul 2023. aastal, seniks on VKG kõik tõsisemad investeerimisotsused peatanud.

Põlevkivi puudutav on üldsõnalise koalitsioonilepingu üks kõige konkreetsemaid osi.

"Väljume põlevkivielektri tootmisest hiljemalt aastaks 2035 ning põlevkivi kasutamisest energeetikas tervikuna hiljemalt aastaks 2040," seisab seal.