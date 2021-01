Tallinnas peatub pooleteiseks kuuks trammiliiklus Kadrioru suunal

8. veebruarist kuni 26. märtsini peatub Tallinnas trammiliiklus Kadrioru suunal. Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on see tingitud Poska tänava täisrekonstrueerimistöödest, mis kestavad oktoobrini.

"Puudtab see trammiliine nr 3 ja 1 ning seda seoses sellega, et on vaja teha suuremahulisi kaevetöid hästi trammiliini lähedal. Seal paigaldatakse sademeveekollektorit ehk teeme sademeveetrasse, mis peaksid suubuma Reidi tee kaudu merre. Trammiliini nr 3 töö katkestatakse täielikult ning nr 1 puhul suunatakse see ümbersõidule Kopli-Tondi-Kopli ehk ta jätab Kadriorgu sõitmata. Ka selle peale on mõeldud, et teha ajutisi bussipeatusi Narva maanteele kui ka pikendada nr 8 bussi Balti jaama peatuseni," ütles Haukanõmm ERR-ile.

Rekonstrueerimistööd on ka Narva maanteel, mistõttu on sel nädalal avatud vaid üks rada kesklinna ning üks Pirita suunal. Seetõttu palub linnavalitsus kasutada rohkem Reidi teed.



"Kõige kitsam olukord saab loodetavasti selle reedega läbi. Siis peaks taastuma natuke normaalsem olukord, kus suunal linna jääb üks rada ja linnast välja kaks rada. See kindlasti olukorda natuke kergendab ja muidugi ühistransport sõidab mööda oma harjumuspärast rada Narva maanteel. Edaspidi on meie esimene prioriteet on, et linna sisse oleks kaks rada ning linnast välja Pirita ja Lasnamäe suunas taastuks kolm rada," selgitas Haukanõmm.