Kadrioru trammitee läbis edukalt testi ja laupäeval taastub liiklus

"Testisime täna kõiki trammitüüpe ning ehkki väikseid kõrvalekaldeid oli, saame homme hommikul tavapärase liikluse taastada. Varahommikul alustavad 1. ja 3. liini trammid tööd," ütles Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse liige Deniss Boroditš reedel ERR-ile.

Tallinn peatas Kadrioru-suunalise trammiliikluse Poska tänava remonditööde tõttu 8. veebruaril. Kui algselt lubati liikluse taastumist 26. märtsil, siis paar päeva enne tähtaega teatas linnavalitsus, et remonditööde tõttu pole märtsi lõpus siiski võimalik tramme uuesti Kadriorus liikuma panna ning trammid hakkavad sõitma 17. aprillist.

Kadrioru tramm remondis Poska tänaval proovisõidul Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Rekonstrueerimistöid tehakse Poska tänava 750-meetrisel lõigul Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti 80-meetrisel lõigul Vesivärava tänaval ja 200-meetrisel lõigul Narva maanteel kesklinna suunal. Uuendatakse tehnovõrke ja tänavavalgustust ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik.

Tallinna kommunikatsiooniosakonnast on varem ERR-ile öeldud, et trammiliikluse avamise edasilükkamine teetööde lõpptähtaega ei muuda ning see on endiselt 15. oktoober.