Legendaarse pommitaja B-52 eluiga on vähemalt sada aastat

B-52 on olnud USA õhujõudude teenistuses 65 aastat ja pärast mootorite ning avioonilisi uuendusi võib ta 2055. aastal tähistada operatiivteenistuse sajandat aastapäeva.

Strateegiline pommitaja B-52 on olnud USA kõige tähtsam õhusõidukite platvorm tuumasõja ärahoidmiseks ja massiliste pommitamiste korraldamiseks, teatas The Times.

B-52 on külma sõja reliikvia, kuid Pentagon tugineb strateegilistes planeerimistes endiselt sellele pommitajale.

USA õhujõud on esitanud tarnijatele taotluse saamaks uusi B-52 mootoreid, mis oleksid vaiksemad ja kütusesäästlikumad. Praegused mootorid tagavad võimaluse lennata ilma tankimata umbes 14 000 kilomeetrit, uued võiksid seda laiendada 20 000 kilomeetrini.

B-52 on varem läbinud mitmeid ümberehitusi, uuendusi ja täiendusi, mis on päästnud teda mahakandmisest.

Kaheksa mootoriga pommitaja B-52, mille hüüdnimi on Big Ugly Fat Fellow (BUFF), tiibade siruulatus on 56 meetrit.

"See on nagu vana veoauto, mis ehitati siis, kui neid tegelikult vastupidavaks ehitati," ütles USA õhujõudude staabiülem kindral Charles Brown.

B-52 meeskond on tavaliselt kuueliikmeline, lennuki sabas oli samuti spetsiaalne kuulipildur. Tänapäeval on meeskonnas viis liiget, nõue kuulipilduri jaoks lõppes 1991. aastal.

B-52 pommitaja roll on nüüd laienenud ja teda kasutatakse sageli ka relvastuse transpordiks.

1991. aastal lahesõjas tarnisid B-52 lennukid 40 protsenti kõigist USA õhujõududele toodud relvadest. Olulist transpordi rolli mängis lennuk ka teises lahesõjas, Afganistanis ja Süürias.

Eelmise sajandi kuuekümnendatel aastatel toimus operatsioon koodnimega "Chrome Dome", kus tosin B-52 lennukit olid pidevas stardipositsioonis ja nad olid relvastatud tuumarelvadega. Pommitajate kõhud värviti tuumaplahvatuse kuumuse kõrvale juhtimise pärast valgeks.

B-52 pommitajast on saanud osa Ameerika popkultuurist, mille nime järgi on saanud tuntud kohvipõhine kokteil ja legendaarne rock muusika ansambel B-52. Pommitaja tiibade all seistes saab inimene aru, mida tunneb hiir, kui talle läheneb kotkas või kondor.