"Eelarve ja riigi rahanduse seis tervikuna on kaunis nadis seisus, seda on tegelikult parlamendiliikmed rääkinud juba mõnda aega," sõnas minister.

Ta selgitas, et järgnevaks kolmeks aastaks on eelarvekavas sadade miljonite ulatuses tühi eelarvelõige. Pentus-Rosimannus tõi välja, et kärbe järgmiseks aastaks on näiteks 260 miljoni euro suurune.

Sellised kärped tähendaks oma sisult aga ministeeriumite kulutuste vähendamist poole võrra, selgitas rahandusminister.

"Oluline on naasta Eestis sellise üldise eelarvedistsipliini põhimõtte juurde," ütles ta ja lisas, et tuleb loobuda arusaamast, et tuleviku arvelt saab lõputult elada.

Minister selgitas, et vaja on teha kulutusi, mille puhul tuleb pikaajaliselt ette mõelda ja neid peab saama ka jätkusuutlikult katta.

Maksumaksja raha ei suunata enam põlevkivist energia tootmisesse

Pentus-Rosimannus selgitas, et oluline on nn põlevkivi lõksust välja saada ning eriti Ida-Virumaa peaks saama uue hingamise.

"Selle lahenduse leidmine saab toimuda ja toimubki nende piirkonna esindajatega koos, ma arvan see on saamas päris hoogsat ja head starti," lisas ta.

Valitsusel pole aga plaanis enam teha suuri investeeringuid põlevkivist energia tootmisesse, sest see suurendab süsinikujalajälge.

"Kogu kliima- ja roheleppe plokk oli üheks väga põhjalikuks vaidluseks ja aruteluks kahe osapoole vahel," avas minister koalitsioonikõneluste tagamaid.

Ta sõnas, et tuleb leida lahendusi, mis oleks kliimasõbralikud ning transpordisektoris tuleks samuti kasutada üha puhtamaid kütuseid.

Samas otsustas eelmine valitsus Eesti Energiale anda 125 miljoni euro ulatuses raha uue õlitehase rajamiseks. Uus rahandusminister aga ütles, et ta pole Eesti Energia esindajatega veel kohtunud ja tuleviku täpsed detailid veel kindlad pole.