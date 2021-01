Kallas: püüdsime koostada tasakaalus valitsuse

"Minu valitsuse kokkupaneku mõte oli tasakaalu leidmine, seda nii meeste-naiste kui ka kogemuse ja uudsuse osas," rääkis Kallas pärast Reformierakonna volikogu pühapäeval ajakirjanikele.

Kommenteerides Reformierakonna valitsusdelegatsiooni, iseloomustas Kallas kõiki oma erakonna ministreid:

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus - ta on varasema valitsuskogemusega ja tema oli ka algusest lõpuni koalitsiooniläbirääkimiste juures, mis tähendab, et ta teab, mis on valitsuse prioriteedid ja oskab neid jälgida. Pentus-Rosimannus oli ka 2009. aasta (kriisaegse - toim.) eelarve kordategemise juures, et seda eurole üleminekuks valmis sättida, selgitas Kallas uue rahandusministri teematundmist. Kallas kaitses Pentus-Rosimannust, keda seostatakse niinimetatud Autorollo skandaaliga. "Eesti on õigusriik ja õigust mõistab ainult kohus, meil süütuse presumptsioon," rääkis Reformierakonna esimees. Kallase sõnul ei ole Pentus-Rosimannust isegi kriminaalkorras süüdistatud, temaga seotud vaidlused on olnud tsiviilvaidlused. "Kui kahtluse ülesviskamine tähendab automaatselt süüd, siis see ei ole õigusriik," rõhutas Kallas.

Kaitseminister Kalle Laanet - ta on praegu riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees, tal on valdkonna ekspertiis, ta on varasemalt tegelenud siseturvalisusega.

Maaeluminister Urmas Kruuse - ta juba olnud maaeluminister ja on Reformierakonna erakonna peamine eestkõneleja nendel teemadel. Kruuuse võitles ka suvel väga tugevalt põllumeeste eest, märkis Kallas.

Sotsiaalkaitseminister Signa Riisalo - on olnud riigikogu liige, ta sotsiaalvaldkonna väga selge ekspert, ütles Kallas. Sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkond jagatakse kaheks ning keskerakondlane Tanel Kiik jätkab tervise ja tööministrina, mis on oluline, arvestades tervisekriisi, märkis Kallas. Sotsiaalkaitseministri alla jäävad perede sotsiaaltoetused, abivajajad ning pensionid, ütles tulevane peaminister.

Haridusminister Liina Kersna l on hariduskorralduse magistrikraad cum laude ja ta on tegelenud nende teemadega, tegemist on tugeva spetsialistiga, rõhutas Kallas.

Väliskaubanduse ja ettevõtlusminister Andres Sutt on väga laialdase rahvusvahelise kogemusega, mis peaks selle töö juures kasuks tulema. See on oluline positsioon, mida pole seni sisuga täidetud, aga seda saab täita, rõhutas Kallas. Tema sõnul hakkab Sutt tegelema nii väliskaubanduse, IT kui ka ettevõtlusega, ametikoha nime võiks aga veel Kallase sõnul täpsustada.

Justiitsministriks saab Maris Lauri, kes on täitnud erinevaid ministrikohti. Tal on pikaajaline kogemus riigikogust, ta on analüütik ja väga täpne inimene, rääkis Kallas. Kuna justiitsministeeriumi üheks ülesandeks saab korruptsioonivastane võitlus, siis on laitmatu renomee oluline," rõhutas Kallas.

Vastates küsimustele, miks jäid valitsusest välja Hanno Pevkur, Marko Mihkelson ja Jürgen Ligi, märkis Kallas, et näeb riigikogus valitsevat olukorda arvestades Pevkurit riigikogu aseesimehena, kuna viimane tunneb väga hästi riigikogu kodu- ja töökorda. Kuna Reformierakond ei saanud välisministri portfelli, siis ei saanud ka Mihkelson seda kohta ning saab nüüd eeldatavasti riigikogu väliskomisjoni juhiks. Kallase sõnu ei ole moodustatav valitsus ühepartei-valitsus ning seal pole ka 34 kohta (nii palju on Reformierakonnal riigikogus kohti - toim.), et kõiki soove rahuldada.

ERR-i küsimusele, miks sai korruptsioonis kahtlustatav Keskerakond siseministri koha, vastas Kallas, et Keskerakond tõi ministrikandidaadi (Põhja prefekt Kristian Jaani) väljastpoolt erakonda. "See on oluline, et ta on valdkonna ekspert ja saab hästi hakkama," kinnitas Kallas.

Küsimusele erakondadevahelisest rahulolematusest ministrikohtade jagamisel tunnistas Kallas, et seda oli mõlemal poolel. "Oluline, et mõlemad partnerid tunnevad end selles koostöös hästi. Vastasel korral ei saakski koalitsioni teha," märkis ta.