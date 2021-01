Alexela soovib riiki LNG terminali partneriks

Koalitsioonileppe järgi lubab valitsus teha tööd, et Eestisse tuleks LNG terminal. Riik ise terminali ehitama ei hakka, vaid oleks valmis ehitust toetama. Paldiskisse LNG terminali kavandav Alexela sooviks, et riik tuleks osanikuks.

Majandusminister Taavi Aasa sõnul riik ise veeldatud maagaasi terminali ehitama ei hakka, pigem antakse selle koalitsioonileppe lubadusega eraettevõtlusele signaal, et riik soodustaks terminali rajamist.

"Esimese hooga anname signaali, et toetame. Aga kui see asi algab päriselt, ehk siis saaks rääkida ka sellest, mis on need konkreetsed toetusmeetmed, mida terminali rajamine võiks vajada. Me eelistaks seda, et tegemist on erasektori investeeringuga, küll aga võib olla muid põhjuseid, miks riigi tuge võib vaja minna, on see siis maade küsimus, planeeringute küsimus, ühenduste küsimus," rääkis Aas.

Eestisse LNG terminali rajamise lubadus jookseb läbi mitmest viimasest koalitsioonileppest, kuid terminali ikkagi Eestisse ehitatud pole.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on LNG terminal riigi jaoks oluline energiaportfelli mitmekesistajana. "Märgiliselt sageli sellised väga suured projektid on olulised ka riigi poolt üle kinnitada, et mingisugust kannapööret ei tule. Ma arvan, et see signaalina on kindlust andev, et ka praegune valitsus peab seda oluliseks," märkis Pentus-Rosimannus.

Energeetikakontsern Alexela on juba aastaid arendanud Paldiskisse oma LNG terminali, kus tänaseks on jõutud sisuliselt ehitusloa võtmiseni, ütles Alexela juht Andreas Laane. Projekti jätkumine seisab praegu aga just rahastuse taga. Kui riik tähtsustab LNG terminali rajamist, oleks Alexela nõus teda oma projektis parteriks võtma.

"See projekt on ikkagi selgelt energia julgeolekuprojekt. Seda teha ainult erarahaga ei ole finantstehniliselt, arvestades ka summade suurust, lihtsalt võimalik. Mulle isiklikult tundub kõige mõistlikum partnerlus ehk riik tuleb näiteks läbi Eleringi sellesse projekti osanikuks," rääkis Laane.

Laane sõnul on Alexela praegu partneriks Soome riigile, täpsemalt öeldes Soome ühele linnale ehk Haminale. "Ehitame Haminas LNG terminali, mille mahutavus on 20 000 kuupi ja mille maksmumuse suurusjärk on 100 miljonit eurot," ütles Laane.

Eelmisel aastal alustas tööd Eestis Paldiski ja Soomes Inkoo vahele rajatud gaasitoru Balticconnector, millega käivitus ühtne Soome ja Balti riikide gaasiturg. Kuid varustuskindluse tagamiseks oleks vajada rajada ka LNG terminal, mida on kavandatud juba 10 aastat.