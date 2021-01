Biden külmutas ajutiselt mitu suurt relvatehingut

USA presidendi Joe Bideni administratsioon külmutas ajutiselt hävitajate F-35 suure müügitehingu Araabia Ühendemiraatidega ja relvatehingu Saudi Araabiaga, et need üle vaadata, teatasid kolmapäeval võimuesindajad.

Välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et külmutamise eesmärk on tagada relvatehingute vastavus riigi strateegilistele eesmärkidele ning liitlassuhete tõhustamisele kohaste ja võimekate julgeolekupartneritega.

Kongressi demokraadid on väljendanud tehingute suhtes vastakaid tundeid, sest kardavad, et see võib vallandada piirkonnas võidurelvastumise ja ohustada Iisraeli sõjalist üleolekut regioonis.

Demokraadid ei suutnud detsembrikuus senatis blokeerida varghävitajate F-35 ja droonide müüki Araabia Ühendemiraatidele, milles nähti ekspresident Donald Trumpi preemiat Abu Dhabile Iisraeli tunnustamise eest.

Kokku 23 miljardi dollari suuruse relvatehingu vastased ei suutnud tollal koguda vajalikku 50 häält, et korraldada protseduurilised hääletamised, mis võinuks sillutada tee leppe takistamisele.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kinnitas samal ajal, et tahab leida Joe Bideni uue USA administratsiooniga lahenduse hävitajate F-35 ostuprogrammi jätkumiseks.

Kahe NATO riigi suhted teravnesid, kui Washington otsustas eelmisel kuul Ankarat sanktsioonidega karistada, sest too soetas Venemaalt õhutõrjesüsteeme S-400.