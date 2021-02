Stoltenberg: NATO peab otsima uusi liitlasi

NATO juhi Jens Stoltenbergi sõnul peab allianss omaks võtma rahvusvahelised väljakutsed ja looma uued partnersuhted kogu maailmas, et seista vastu Hiina võimu kasvamisele.

"Kuigi NATO jääb piirkondlikuks liiduks Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel, siis tuleb veelgi tihendada koostööd selliste partneritega, nagu Austraalia, Jaapan, Lõuna-Korea ja Uus-Meremaa," ütles Stoltenberg.

"NATO peaks jõudma ka võimalike uute partneriteni demokraatiate kogukonnas, näiteks Brasiilia ja India," lisas Stoltenberg.

Stoltenbergi ettepanekud järgivad USA presidendi Joe Bideni ja Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni mittesõjalist algatust laiendada G7-t. Selle käigus on India, Lõuna-Korea ja Austraalia kutsutud juunis Cornwallis toimuvale G7 tippkohtumisele, et arutada D10 (demokraatia 10) algatust.

Stoltenbergi sõnul tuleb kindlustada NATO liikmete infrastruktuuri ja varustusliine, mis suurendaks alliansi omavahelist koostööd. See peaks hõlmama välisinvesteeringute läbivaatamist ja esmatähtsa infrastruktuuri kontrollimist.

"Need ei ole ainult majanduslikud otsused, vaid on meie liikmesriikide julgeoleku seisukohalt üliolulised. Me ei tohiks kunagi lühiajalise majandusliku kasu nimel ohverdada pikaaegseid riikliku julgeoleku eesmärke," teatas Stoltenberg.

Eelmise USA presidendi Donald Trumpi administratsioon proovis luua Jaapani, India, Austraalia ja USA mitteametlikust liidust (QUAD) Aasia NATOT-t. Militaareksperdid on selles osas aga skeptilised, kuna mitmed riigid, eriti Lõuna-Korea on suurema koostöö osas kõhklevad.