Araabia Ühendemiraatide (AÜE) miljardärist valitseja Sheikh Mohammed hoiab tütart Latifa bin Mohammed Al Maktoumi vangistuses. Tema kinnipidamiskohaks on vanglaks muudetud villa.

Viimati nähti printsess Latifat avalikkuse ees 2018. aasta märtsis India ranniku lähedal asuva jahi pardal. Seal varitsesid teda AÜE sõjaväelased, kes viisid ta tagasi riigi pealinna Dubaisse. Tegemist oli tema teise põgenemiskatsega, juba 2002. aastal üritas ta teismelisena AÜE-st lahkuda.

Suurbritannia rahvusringhäälingus BBC-s olnud dokumentaalfilmis "Kadunud printsess", väidab Latifa, et ta on pantvang.

"Villa, kus ma elan, on muudetud vanglaks. Kõik aknad on kinni pandud ja ma ei saa ühtegi neist avada. Olen olnud üksi, üksikvangistuses. Pole juurdepääsu meditsiiniabile, pole olnud kohtuprotsessi, mitte midagi," teatas Latifa.

BBC andmetel salvestas printsess Latifa videod salaja ise mobiiltelefoniga, selle käigus varjas ta ennast lukustatud vannitoas. Dokumentaalfilmis väidetakse, et telefoni aitas Latifal hankida tema endine treener Tiina Jauhiainen. Sellest ajast peale on printsess salvestanud palju videosõnumeid, mille käigus ta kirjeldab, kuidas ta on villasse vangistatud.

BBC on samuti iseseisvalt kontrollinud üksikasju selle kohta, kus Latifat vangis hoiti. Printsessi valvasid regulaarselt umbes 30 turvameest. Pole teada, kas Latifiat hoitakse endiselt samas asukohas vangistuses.

Jauhiainen räägib dokumentaalfilmis, et tunneb oma sõbranna pärast suurt muret.

"Ta on nii kahvatu, pole päikest juba mitu kuud näinud. Ta saab põhimõtteliselt liikuda ainult oma toas ja köögis," ütles Jauhiainen.

Latifa isa ja Dubai valitseja Sheikh Mohammed väitis Londoni kohtus eelmisel aastal, et Latifaga on manipuleeritud.

"Leian tänaseni, et Latifa tagasipöördumine Dubaisse oli päästemissioon," ütles Sheikh Mohammed.

Samuti on varem ebaõnnestunult proovinud põgeneda Latifa õde Shamsa. Shamsa proovis põgeneda Suurbritannias, kus hiljem neli relvastatud meest ta röövisid. Seejärel viidi Shamsa tema isale kuuluvasse Suffolki mõisa.