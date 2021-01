Toom: Keskerakonna reitingut kahandas liit Reformierakonnaga

"Reformierakond on pronksiöö sünonüüm paljude venelaste jaoks, kes iganes on selle erakonna eesotsas," ütles Toom ERR-ile.

Yana Toom ei nõustu Tallinna linnapea arvamusega, et Keskerakonnal oleks olnud mõistlikum jääda opositsiooni. "Ma saan väga hästi ari Mihhaili loogikast, aga kui ta oleks paar nädalat töötanud riigikogu opositsioonis, siis ta poleks vist seda öelnud," lausus Toom.

"Mina olin seal kolm aastat. See vastu seina jooksmine tapab ära. See on tupiktee ükskõik, millise erakonna jaoks," lisas Toom.

Toom rääkis, et venekeelsete valijate jaoks ei piisa näiteks sõnumitest, et vene koole praeguse koalitsiooni ajal ei suleta.

Negatiivset mõju avaldab aga venekeelsete valijate toetusele Toomi sõnul rohelepe, põlevkivienergeetikast väljumine ja seetõttu töökohtade kadumine Ida-Virumaal.

Reporter Indrek Kiisler küsis, et kas Mihhail Kõlvarti ja ka Yana Toomi maailmavaade võib venekeelse valija jaoks olla liialt liberaalne, lisades, et samal ajal kasvab EKRE toetus venekeelsete valijate seas.

"See vastab tõele. Minu puhul kindlasti," vastas Toom. Mihhail Kõlvartit peab Toom sama siiski konservatiivsemaks.

"See on see valikukoht ka minu kui poliitiku jaoks. On arusaamad, mida ma ei jaga ja on väärtused, milles ma ei anna alla. Ma endiselt arvan, et üksõik, mis vähemuse tagakiusamine on kurjast," sõnas Toom.

ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi oli Keskerakonna toetus muust rahvusest valijate seas 43 protsenti, mis on erakonna jaoks rekordmadal tase. Parematel aegadel on Keskerakonna toetus selles valijagrupis olnud üle 80 protsendi.

Teisel kohal muust rahvusest vastajate eelistustes on Eesti 200, keda lubas valida 15 protsenti, mida on kolme protsendipunkti võrra vähem kui mullu detsembris.

Muust rahvusest valijate seas kasvas Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja eriti EKRE toetus.

Keskerakonna toetus langes ka üleriigiliselt ja kõikide valijagruppide seas. Toetus kukkus jaanuaris 20 protsendile. Detsembris oli Jüri Ratase juhitaval Keskerakonnal toetajaid 25 protsenti.