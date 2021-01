1. veebruarist Tallinna linnale kuuluvat ettevõtet Tallinna Soojus juhtima asuv praegune sotsiaaldemokraat Rainer Vakra soovib linnapea Mihhail Kõlvartile esitatud arupärimises teada, mida on plaanis teha selleks, et linna asutustes pareneks juhtimiskvaliteet.

Neljapäeval Tallinna linnavolikogu istungil on ühe punktina vastamine sotsiaaldemokraatide Rainer Vakra, Annela Ojaste ja Anto Liivati arupärimisele, kus muu hulgas tahetakse teada, mida linnapea kavatseb juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ette võtta ning kas linnavalitsus on juhtimiskvaliteedi tõstmisele eraldanud ressursse.

"Milliseid samme on linnapeal plaanis astuda selleks, et paraneks juhtimiskvaliteetlinna asutustes ning linna valitseva mõju all olevates organisatsioonides?" kõlab teiste seas Vakra esitatud küsimus.

Linnapea Kõlvart märkis vastuses, et juhtimiskvaliteet linna asutustest on tema hinnangul praegu hea, kuid käimasolevad muudatused peavad olukorda paremaks muutma.

"Linnavalitsusele esitamiseks on välja töötatud uus värbamise ja valiku kord. Selle eesmärk on tagada Tallinna linna asutustes ühetaoline, professionaalne ja läbipaistev värbamise ja valiku protsess ning võtta tööle parima juhtimiskompetentsiga juhid. Oleme juhtide valikuprotsessikaasanud oma valdkonna eksperte väljapoolt. Juhtimiskvaliteedi tõstmiseks on ellu kutsutud seitsmest moodulist koosnev juhtide arenguprogramm "Juhtide kool", kuhu saavad kandideerida kõik Tallinna linnaorganisatsioonis töötavad juhid," vastas Kõlvart

Vakra teatas kolmapäeval, et lahkub Tallinna linnavolikogust, Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja poliitikast üleüldse, et liikuda ettevõtlusse ning hakata esimese asjana juhtima Tallinnale kuuluvat haldusettevõtet Tallinna Soojus.