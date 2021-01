Rainer Vakra: ma lahkun poliitikast

Kas teie asumine Tallinna Soojuse juhatuse liikme kohale tähendab ka seda, et lahkute sotsiaaldemokraadide ridadest. Kas jätkate Tallinna linnavolikogus või mitte?

Ma olen otsustanud selgelt, et tuleb olla oma sõnade vääriline, ja ma olen kogu aeg rääkinud, et linnade ja riigiettevõtete juhid peavad olema poliitiliselt sõltumatud. Loobun isikumandaadiga saadud kohast Tallinna linnavolikogus ja minu asemele tuleb sotsiaaldemokraat. Kui sa tahad juhtida ettevõtet, ei ole paslik olla poliitikas. Lahkun ka Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Kas olete järjekordne näide sellest, kuidas Keskerakond meelitab üle Tallinna volikogus opositsioonierakondade liikmeid, pakkudes väga häid tingimusi?

Ei ole, sellele on väga lihtne vastata. Nagu ütlesin, oma isikumandaadiga koha annan sotsiaaldemokraadile. Teiseks, ettevõtte juhina ma kindlasti ei kandideeri kohalikel valimistel. Tegemist ei ole ministriportfelliga, ühtlasi ei astu ma ka Keskerakonda.

Miks otsustasite poliitikast välja astuda?

Otsustasin end erialaselt täiendada, arendada – keskkond, energeetika, puhas energia – see on see, mis on minu kirg ja paneb silmad särama. Ma otsustasin tõepoolest midagi uut, panna end proovile ja aidata ühtlasi Tallinna linnal viia läbi rohepööret. Soojussektor on märksõnaks, kui me räägime rohepöördest, päikeseenergiast, koostootmisjaamadest. See on valdkond, mida ma tean, oskan. Olen viis aastat olnud keskkonnakomisjoni esimees.

Ma olen märtsis saamas 40, ma arvan, et on viimane aeg avada uus lehekülg ja siirduda ettevõtlusesse.

Kes keskerakondlastest soovitas teil selle sammu astuda?

Ei, Keskerakonnast ei soovitanud keegi. Oli au lugeda seda kuulutust jõulude ajal Eesti Ekspressist. Vaatasin kuulutust ja tundus väga huvitav. Mul on hea meel, et Tallinna linna juhtimine on muutunud, kümme aastat tagasi oli veel olukord, kus ka linna haiglate juhid pidid astuma Keskerakonda või omama õiget parteipiletit. Tänaseks on see olukord muutunud. Heaks näiteks on ka haiglajuht Arkadi Popov.

Te olete olnud Tallinna linnavolikogus opositsioonis ja kritiseerinud linnavalitsust, et see on korruptiivne, mis on Tallinnas toimunud, ja nüüd on täispööre?

(Vaikib pikalt). Ma arvan, et tuleb vaadata tegusid, ja tänu sellele, et ma olen ise seda rääkinud, seetõttu ma saangi väita, et ise tuleb näidata eeskuju. See on hea, et Tallinn viib täna läbi konkursse. Ja nagu ma ütlesin, ma ei astu Keskerakonda, sest tegu pole poliitilise töökohaga. Ma ei kandideeri ka kohalikel valimistel. Need on faktid ja nendele ma kirjutan punasega ja suurelt alla ja see tuleb meede jätta. Ja teie saate vähem kui üheksa kuu pärast näha, et Vakra lubas ja Vakra ka nii tegi.

Kes on linnavolikogus teie asendusliige?

Esimese hooga on Silver Meikar. Ma soovin sotsiaaldemokraatlikele edu ja ma arvan, et nad on rõõmsad, et nende liige saab minna oma erialal ennast teostama.

Kas järgmises linnavolikogus võiks olla koalitsioon, kuhu kuuluvad sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond?

Seda ütleb küll valija. Aga kindlasti on koalitsioon mõistlikum kui mistahes erakonna ainuvõim

Kindlasti läehn ka mina valima ja esimest korda oktoobrist 2005 ei saa ma valida iseennast. See on kindlasti uus ja huvitav situatsioon.