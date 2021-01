GameStopi aktsiad üles viinud väikeinvestorid lõid Wall Streeti tema enda taktikaga

Kinnisvaramaakler, endine kokk, pastor ja ta abikaasa, keskkooliõpilane on vaid mõned miljonitest väikeinvestoritest, kes kollektiivselt esitasid väljakutse Wall Streeti kogenumatele investoritele ning vähemalt praeguses seisus on ka neid nende enda mängus võitmas, vahendas The New York Times.

Väikeinvestorid, keda kannustas rahaahnus ja igavus, soovisid anda Wall Streetile õppetunni ning sellele aitas kaasa sotsiaalmeedia kaudu jagatud lõputud kiiresti rikkaks saamise ideed. Need väikeinvestorid otsustasid koos asuda kauplema mitme ettevõtte aktsiatega, sundides nende hinna müstilistesse kõrgustesse.

Näiteks on selle tulemusel tõusnud BlackBerry aktsia hind sel aastal 280 protsenti, kinodeketi AMC aktsia hind on aga kerkinud ligi 840 protsenti. Suurima tõusu on aga teinud läbi GameStopi aktsia.

Wall Streetil peetakse üldiselt kogenud ja elukutselisi analüütikuid ja kauplejaid tavainvestorite ees võitjateks, kuid viimastel päevadel on tavainvestorid, kellest paljud on Redditi lehe Wall Street Betsi jälgijad, end tõestanud, pannes surve peale vähemalt kahele riskifondile, mis olid pannud panuse sellele, et GameStopi aktsia hind langeb.

Kui lühikese müügiga (lühikeseks müük on finantsinstrumendi müük ilma seda ise omamata ja see annab võimaluse spekuleerida finantsturul hinnalangusega) tegelevad riskifondid ja teised professionaalsed kauplejad arvasid, et GameStopi aktsia hind muudkui langeb, siis tavakauplejad viisid hinna üles, ostes selle aktsiaid ja optsioone. Selle tulemusel sööstis GameStopi turuväärtus mõne päevaga kahelt miljardilt USA dollarilt enam kui 24 miljardi dollarini. Ettevõtte aktsia hind on alates detsembrist tõusnud 1700 protsenti.

16-aastane Wisconsinis elav õpilane Ben Patte ütles, et tema teenis GameStopi aktsiaga 750 dollarit. "See on hea võimalus raha teenida ning riskifondidele koht kätte näidata. GameStopi ostmine on nagu nende võitmine nende enda mängus," kommenteeris Patte.

Praegu pole teada, kuidas see kõik lõpeb. Osade analüütikute hinnangul toob nii aktiivne tegevus lõpuks kaasa laiema müügi, mis sunnib praegu kaotajaks pooleks jäänud riskifonde müüma osa oma portfelle, et kahjude katteks raha saada.