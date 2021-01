Saksa kohus mõistis uusnatsi poliitiku tapmise eest eluks ajaks vangi

2019. aastal toimunud tapmine šokeeris Saksamaad ja juhtis tähelepanu paremäärmusluse kasvavale ohule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kristlik-Demokraatlikku Liitu kuulunud Lübcke toetas kantsler Angela Merkeli pagulaskriisi ajal tehtud otsust avada riigipiirid põgenikele.

Stephan Ernst sõitis Lübcke kodu juurde ning lasi poliitiku maha. Juhtunut on nimetatud esimeseks paremäärmuslikuks poliitiliseks tapmiseks Saksamaal pärast Teist maailmasõda.

"Perekonnal on muidugi hea meel, et see on nüüd läbi selles mõttes, et kohtuotsus on olemas. Pinge oli viimastel päevadel meeletu. Perekond ei tahtnud selle kohtuprotsessiga mitte ainult teada saada, mis tegelikult sel ööl juhtus, vaid soovis ka näidet vihkamise ja vägivalla vastu," rääkis Lübcke perekonna esindaja Dirk Metz.