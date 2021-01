Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uued piirangud kehtima alates esmaspäevast, 1. veebruarist, kõikides teistes maakondades alates kolmapäevast, 3. veebruarist.

Toitlustusettevõtted ning meelelahutuskohad tohivad edaspidi olla avatud õhtul kuni kell 21. Kliendid võivad kuni kell 21 veeta aega restoranides, baarides, kohvikutes, ööklubides ning keegli ja bowlingusaalides.

Säilib nõue, et siseruumides tohib ühes lauas või grupis olla kuni 6 inimest ning teise laudkonna või grupiga peab olema vähemalt 2-meetrine vahemaa.

Meelelahutuskohtades tohib ruumi maksimaalne täitumus olla kuni 50 protsenti ning samuti tuleb arvestada klientide piirmääraga kuni 250 inimest. Endiselt jääb kehtima öine alkoholijookide müügipiirang kuni kell 10 hommikul.

Täiendavaid piirangud kauplustele ja teenuse osutamise kohtadele ei seata.

Statsionaarse istekohaga avalikele koosolekutele ja üritustele kehtestatakse istumise alal ruumi kuni 50 protsendi täitumuse nõue ja istumisel tuleb arvestada hajutatust. Inimeste piirarv jääb samaks, siseruumis toimuvast üritusest tohib osa võtta kuni 400 inimest.

Siseruumides statsionaarse istekohata avalikud üritused, näiteks kontserdid on lubatud juhul, kui külastajad üritusel istuvad nummerdatud kohtadedel ning istumine on hajutatud. Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud kell 21.00 kuni 6.00.

Väliüritustel tohib osaleda kuni 500 inimest, kell 22.00-6.00 on ürituste korraldamine keelatud. Järgida tuleb desinfitseerimise nõudeid.

Jumalateenistustel peavad inimesed edaspidi istuma hajutatult. Kehtima jäävad senised piirarvud, mis tähendab, et püsiistekohtadega saalides tohib inimesi ruumitäitumuse nõuet arvestades osa võtta kuni 400 ning ilma püsiistekohtadeta ruumides 250. Juhul kui usuüritus toimub välitingimustes, tohib sellest osa võtta kuni 500 inimest nagu seni.

Avada võib saunad, spaad, veekeskused ja ujulad, siseruumi täitumus tohib olla 50 protsenti, liikuda tuleb 2+2 reegli järgi, väljaspool otsest veega kokkupuudet tuleb kanda maski, olemas peavad olema desinfitseerimisvahendid ning järgitud desinfitseerimisnõuded.

Sportimisel ja huvitegevusel tuleb sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud.

Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas. See puudutab näiteks maalimist, pilatest, kitarriõpet, keraamikaringi.

Täpsema nimekirja kõrgema ja madalama riskiga tegevuste kohta koostab terviseamet ning see tehakse kättesaadavaks nii terviseameti kui kriis.ee kodulehtedel, samuti toimub sihtrühmade eraldi teavitus kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

Sisetingimustes tuleb endiselt kanda maski, välja arvatud kui see on vastuolus tegevuse iseloomuga. Kehtima jääb ka ruumi täitumuse piirang 50 protsenti.

Välitingimustes tõstetakse grupipiirangu arvu seniselt 25lt 50le.

Spordivõistlused sisetingimustes on jätkuvalt lubatud ainult profisportlastele ning ilma pealtvaatajateta. Selles piirangus muudatusi ei ole.

Välitingimustes spordivõistluse ning liikumisürituse korraldamisel tõstetakse grupipiirangu arvu 25lt inimeselt 50le ehk võistlusi tohib läbi viia 50-inimestelistes gruppides, kes ei tohi omavahel kokku puutuda.

Muuseumites ning näitusasutuste külastamise juures jäävad samuti kehtima olemasolevad piirangud. See tähendab 2+2 reeglit ning siseruumides maskikandmist.

Valitsus kiitis heaks EL-i Nõukogu soovitused reisipiiranguteks

ELi Nõukogu ettepanekute eesmärk on piirata koroonaviiruse leviku tõttu nii EL-i sisemist kui ka kolmandatest riikidest pärinevat mitte hädavajalikku liikumist. Need puudutavad näiteks testimisnõudeid enne reisimist ja ka saabumisel ning eneseisolatsiooni nõudeid.

ELi sisest liikumist käsitlev ettepanek sisaldab uue kategooria loomist: tumepunase värviga tähistatud kõrgendatud riskiga piirkond, kus esineb üle 500 nakkusjuhu 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul.

Kolmandatest riikidest ELi reisimisel hakkavad kehtima uued kriteeriumid. Uuenduste kohaselt peaksid liikmesriigid nii mitte hädavajaliku kui ka hädavajaliku reisimise puhul, välja arvatud transpordi- ja piiriülesed töötajad, nõudma enne reisimist negatiivse PCR-testi tegemist ning vajadusel ka eneseisolatsiooni jäämist.

EL-i liikmesriikide saadikud arutavad nõukogu soovitusi EL-i sisese liikumise kohta 29. jaanuaril. Soovituste eesmärk on koordineerida ja ühtlustada liikmesriikides pandeemia olukorras rakendatavaid vaba liikumise piiranguid.