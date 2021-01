Uute autode müük kukkus mullu kolmandiku

Eelmisel aastal müüdi viiruskriisi ja globaalse majanduskriisi tõttu umbes 9000 autot vähem kui aasta varem.

"Aga trend on sinnapoole, et üha rohkem autoostjaid eelistab keskkonnasõbralikke autosid. On need siis hübriidautod ja osaliselt ka elektriautod," rääkis Amserv Grupi tegevjuht Rene Varek

Eesti teedel liigub pragu üle 800 000 sõiduato. Et õhk oleks puhtam, näeb AMTEL, et toetusi võiks jagada veidi laiemalt. "Mitte ainult elektriautod aga ka pisitkhübriidid, miks mitte biometaani kasutavad autod, miks mitte maksta toetust neile, kes oma vana ja äraelanud auto tahaksid viia Kuusakoskisse või analoogilisse firmasse," sõnas AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat.

Elektriautode turuosa oli eelmisel aastal alla 2 protsendi. Elektriautod on tavalisest kallimad ning mitte täiesti universaalsed.

Baltikumi autoturg on Vareki sõnul aga keskmiste autode osas suhteliselt kõrge.

Liisinguid võeti mullu isegi tavapärasest pisut rohkem. "Varasemast rohkem soetati kas kahekütuselisi või elektriautosid, sest elektriautodele oli toetus, mis oli küll Euroopa mõistes väike, aga siiski aitas sellele kaasa," rääkis Swedbank Liisingu juhatuse esimees Heli Silluta.

"Kevadel oli ju maksepuhkuste moratoorium ja kui inimesel olid raskused, siis ta sai võtta kuni pooleks aastaks maksepuhkust," kirjeldas ta.