Tartus tegutseva restorani Kampus juhatuse liikme Henri Loodmaa sõnul tähendab see reaalsuses veel lühemat avatud olemise aega. "Sisuline äritegevus lõpeb kell 20, kuna seaduse järgi peab kell 21 inimestest restoran tühi olema," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Teiseks tähendab see seda, ju siis ilmselt valitsus on otsustanud, et lisaks Harju ja Ida-Viru maakondadele hakatakse toetama kõikide maakondade toitlustusettevõtjaid, sest praegusel juhul, kui on avamiskellaaegu kriisieelse perioodiga piiratud ligi 25 protsenti ja selle avamisaja jooksul tohib kliente olla 50 protsenti täituvusest, siis sellise töömahu vähenemise puhul oleks äärmiselt vastutustundetu nende töötajate suhtes, kui valitsus midagi ette ei võtaks," rääkis Loodmaa.

Põlvamaal Pesa hotelli opereeriva OÜ Kagureis juhatuse esimehe Margus Timmo sõnul hoiti juba praegu uksi kella üheksani lahti. "Tundub, et meie jaoks nad ei ole uued. Me juba eelnevate piirangutega oleme lahti kella üheksani, ega me rohkem pole ka toitlustanud. Saali täituvus 24 inimest ehk 50 protsenti, tegelikult on meil üle 50 koha. Ega siin midagi selles mõttes uut ei ole," tõdes ta.

"See ehmatus, mis esialgu oli, et [piirangud] tulevad kella seitsmeni, see pani küll kukalt kratsima, et asi läheb päris hulluks. Kuna me pakume ka majutusteenust, siis see ei oleks kuidagi sobinud kasvõi nendele külalistele, kes õhtul meie juurde jõuavad," lisas Timmo.

Pärnu Aleksandri pubi omaniku Andres Mathieseni sõnul on linnas niigi raske talvel tegutseda. "Pärnu linn, mis on niigi sesoonn – elu on suvel, talvel ei ole midagi. Inimesi ei ole ju nagunii. Veebruari kuus südalinnas, kui näed teist inimest oled nagu loteriiga võitnud. Ja nüüd äkitselt kella üheksast ei tohi enam olla," rääkis Mathiesen.

Piirangute täpsed detailid lepib valitsus kokku reedel.