"Insight": Iru hooldekodu võitlus koroonaviirusega

Aulas on ladu

Iru hooldekodu on veebruari alguseni külastamiseks suletud. Aulas, kus varem toimusid kontserdid, asub nüüd isikukaitsevahendite ladu. Suur söökla on tühi. Koridorides võib näha ainult hoolealuste juurde kiirustavaid töötajaid. Ent haigus ei ole säästnud ka hooldekodu töötajaid.

Töötajad hakkasid rivist välja langema jaanuari alguses. See oli hooldekodu asukatele ja töötajatele kõige pingelisem periood. Kohe, kui haigus majja tungis, jaotati hoolealused nakatunuteks ja mittenakatunuteks ning eraldati maja erinevatesse tiibadesse. Blokid isoleeriti. Tööle jäänud personal pidi tööülesanded ümber jaotama, terved olid sunnitud ära tegema ka haigestunud kolleegide töö.

Hooldekodu direktori Jaanika Luusi sõnul teeb ta kõik võimaliku haigestunud töötajatele asendajate leidmiseks. "Meile on juba tööle tulnud kolmteist inimest. Loodetavasti tuleb järgmisel nädalal veel üheksa," rääkis Luus.

Ööpäevapikkused vahetused

Hooldekodu töötajad jutustavad, et eriti rasked olid jaanuari kaks esimest nädalat. "Ühe ööpäeva töötasime, teise puhkasime. Mõnikord oli nii, et töötad ööpäeva, siis puhkad 12 tundi ja töötad jälle ööpäeva," meenutas hooldaja Viktoria Pakk. "Töötada oli loomulikult raske, aga mida teha? Mitte midagi, sest töö tuli ära teha," lisas hooldekodu meditsiiniõde Ljubov Dovženko.

Iru hooldekodu pakub peavarju 280 asukale. Ehkki inimesi nappis, ei jäänud keegi tähelepanust ja hooldusest ilma. "Ma ei kujuta ette, et tekiks olukord, kus keegi inimeste eest ei hoolitse. See pole lihtsalt võimalik. Tänaseni pole seda ka juhtunud," rääkis Jaanika Luus.

Irus on tunda, et töötajad on juba koroonaviirusega seotud katsumustest väsinud. Ka hooldekodu asukad ei ole pealesunnitud isolatsioonist vaimustuses. Praegu on neil lubatud vähemalt koridoris jalutada, ent jaanuari kahel esimesel nädalal, mil olukord oli eriti keeruline, olid nad sunnitud päevade viisi oma tubades istuma.

Hooldekodu elaniku Mare Oja sõnul olid aasta kaks esimest nädalat tõesti rasked. "Oli tunne, et see viirus on sind nurka surunud. Kuhugi ei tohi minna. Lamad voodis, istud, loed, kõnnid mööda tuba ja kõik," jutustaa Oja.

Teine hooldekodu elanik Niina Oja nimetas jaanuari kaht esimest nädalat kohutavateks. "Kui viirus tuleb, siis tuleb. Me ei saa sinna midagi parata," selgitas ta.

Õnneks läks viirus Marest ja Niinast mööda ning praeguseks on Iru hooldekodus vabadust juurde tulnud. Oma hooldajatest räägivad naised erilise soojusega. "Hämmastav, kust nad selle jõu võtavad? Siin on ju voodihaigeid, neid tuleb tõsta. Kust nad selle jõu võtavad?" imestas Mare Oja.

Hooldekodus ei ole arsti

Raske eraldatuse õhkkond ja töötajate nappus on ainult üks osa Iru hooldekodu probleemidest. Üks põhiprobleeme on see, et seal pole arsti. Hooldekodu elanike perearstid on laiali üle kogu Eesti. Juhtkond püüdis probleemi lahendamiseks leida kõigile perearsti Lasnamäe Medicumi kliinikust, kuid koroona lõi kõik kaardid segi ja põhikoormus langes hooldekodu õdede õlule.

Kevadel, kui koroonaviirus hakkas levima, sealhulgas hooldekodudes, õnnestus Iru hooldekodul sellest puhtalt välja tulla. Sel talvel jäi vaktsineerimiseni ainult mõni nädal.

"Mul oli väike lootus, et vaktsiin jõuab siia enne viirust. Pidasime vastu jaanuarini. Lootsin väga, et vaktsineerimine algab kaks nädalat varem," rääkis hooldekodu direktor.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektori Natalja Võželevskaja sõnul jälgib terviseamet tähelepanelikult olukorda Iru hooldekodus. Ta ütles, et vaktsineerimine võimaldab olukorra kontrolli alla saada. "Seal on praegu juba suur vaktsineeritute protsent: vaktsineeritud on üle 50 protsendi kliente ja umbes 40 protsenti töötajaid."

Ehkki koroonakriisi tipp on Iru hooldekodus seljataga ning töötajate ja elanike vaktsineerimine kavatsetakse veebruaris lõpule viia, vajatakse Irus endiselt abi ja vabatahtlikke.

"Usume, et abiväge on meile vaja veel üks-kaks nädalat. Kui keegi tunneb, et on valmis meie töötajatele appi tulema, siis on ta oodatud," sõnab Luus.